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Регион
Опубликовано 20 июня 2023, 10:36
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Кадыров: Желающих вступить в "Ахмат" для участия в СВО становится всё больше

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об увеличении потока добровольцев в зону проведения специальной военной операции. По его словам, желающих пополнить ряды спецназа "Ахмат" становится всё больше.

Очередная группа добровольцев вылетела из международного аэропорта Грозный в зону СВО. Видео © Telegram / Kadyrov_95

Глава республики рассказал, что в зону спецоперации направилась очередная группа подготовленных бойцов. Они вылетели из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

"Радует, что поток добровольцев в зону проведения специальной военной операции не снижается. Желающих встать на защиту интересов России в составе одного из самых боеспособных формирований — интернационального спецназа "Ахмат" — становится всё больше", — написал он в своём телеграм-канале.

Проводить добровольцев и будущих героев в аэропорт также прибыл помощник и советник главы Чечни по силовому блоку — племянник Кадырова Хамзат Кадыров. Он пожелал бойцам удачи и успехов "в деле защиты интересов нашего великого Отечества — России", а также выразил уверенность, что каждый из них покажет высокие результаты на фронте, ведь все готовы преданно защищать Отчизну.

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Ранее Кадыров сообщал, что члены чеченского батальона "Запад-Ахмат" совместно с другими спецподразделениями будут противостоять украинским диверсантам в приграничных районах РФ, в том числе в Белгородской области. 15 июня депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что чеченские бойцы уже начали работу в регионе.

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Telegram / Kadyrov_95

Николь Вербер
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