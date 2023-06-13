Батальон "Ахмат" привлекут к обороне приграничных районов России

Бойцы чеченского батальона "Запад-Ахмат" вместе с другими спецподразделениями будут решать проблему вылазок украинских диверсантов в приграничных районах, в частности, речь идёт о Белгородской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Такое решение, по его словам, было принято по итогам встречи депутата Госдумы Адама Делимханова с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, представителями Минобороны и руководством областного управления Росгвардии. В ходе переговоров стороны отдельное внимание уделили вопросам взаимодействия в рамках предотвращения вылазок ДРГ в приграничных районах.

"В этой работе будут задействованы бойцы батальона "Запад-Ахмат" Минобороны России, которые в тесном контакте с другими российскими подразделениями займутся решением данной задачи", — написал Кадыров в телеграм-канале.