Батальон "Ахмат" привлекут к обороне приграничных районов России
Кадыров: Бойцы батальона "Запад-Ахмат" займутся обороной приграничных районов
Бойцы чеченского батальона "Запад-Ахмат" вместе с другими спецподразделениями будут решать проблему вылазок украинских диверсантов в приграничных районах, в частности, речь идёт о Белгородской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Такое решение, по его словам, было принято по итогам встречи депутата Госдумы Адама Делимханова с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, представителями Минобороны и руководством областного управления Росгвардии. В ходе переговоров стороны отдельное внимание уделили вопросам взаимодействия в рамках предотвращения вылазок ДРГ в приграничных районах.
"В этой работе будут задействованы бойцы батальона "Запад-Ахмат" Минобороны России, которые в тесном контакте с другими российскими подразделениями займутся решением данной задачи", — написал Кадыров в телеграм-канале.
Ранее президент России Владимир Путин назвал приоритетной задачу ликвидировать саму возможность обстрелов приграничных регионов со стороны Украины. Он также подчеркнул необходимость возместить ущерб людям, которые лишились квартир, домов, другого имущества, помочь всем, кто оказался в сложной ситуации и был вынужден переехать.
VK / Минобороны России