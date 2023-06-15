Делимханов заявил, что чеченские бойцы уже начали работу в Белгородской области
Чеченские бойцы уже начали работу в приграничных районах Белгородской области. Об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов.
"По поручению глубокоуважаемого главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича мы работаем на приграничной территории Белгородской области. Самое главное, у нас есть всё необходимое для выполнения поставленных задач. Нет никаких проблем", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, несколько дней назад Кадыров заявил, что бойцы чеченского батальона "Запад-Ахмат" вместе с другими спецподразделениями будут решать проблему вылазок украинских диверсантов в приграничных районах, в частности в Белгородской области. Такое решение было принято по итогам встречи Адама Делимханова с губернатором региона Вячеславом Гладковым, представителями Минобороны и руководством областного управления Росгвардии.
ТАСС / Елена Афонина