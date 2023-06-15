Делимханов заявил, что чеченские бойцы уже начали работу в Белгородской области

Чеченские бойцы уже начали работу в приграничных районах Белгородской области. Об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов.

"По поручению глубокоуважаемого главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича мы работаем на приграничной территории Белгородской области. Самое главное, у нас есть всё необходимое для выполнения поставленных задач. Нет никаких проблем", — написал он в телеграм-канале.