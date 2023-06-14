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14 июня, 18:31

Делимханов вышел на связь и оценил фейк о ранении фразой "Сатанисты не дождутся!"

Делимханов вышел на связь после фейка о ранении и сообщил, что с ним всё хорошо

Депутат Госдумы Адам Делимханов вышел на связь после фейка о своём ранении в зоне СВО и заявил, что с ним всё в порядке. Он поблагодарил всех, кто за него переживал.

"Ассаламу Алайкум, дорогие друзья! По милости Всевышнего со мной всё хорошо! Сатанисты и нацисты не дождутся! Мы все смогли убедиться, насколько лживой является укронацистская пропаганда. Они абсолютно не уважают и не считаются со своей аудиторией, нагло распространяя фейки. Вот что значит западная свобода слова: главное — это привлечь внимание, а каким способом — не волнует", — написал Делимханов в своём телеграм-канале.

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Напомним, днём 14 июня украинские издания заявили о ранении Делимханова. Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что решил "подлить масла в огонь", чтобы создатели фейка поверили в свою правоту, и написал, что якобы сам не может связаться с Делимхановым. Позже слухи опроверг командир "Ахмата" Апти Алаудинов, заявив, что Делимханов сейчас не в зоне СВО, а отправился в Чеченскую Республику.

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ТАСС / Делимханов

Лариса Сафронова
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