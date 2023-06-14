Делимханов вышел на связь и оценил фейк о ранении фразой "Сатанисты не дождутся!"

Депутат Госдумы Адам Делимханов вышел на связь после фейка о своём ранении в зоне СВО и заявил, что с ним всё в порядке. Он поблагодарил всех, кто за него переживал.

"Ассаламу Алайкум, дорогие друзья! По милости Всевышнего со мной всё хорошо! Сатанисты и нацисты не дождутся! Мы все смогли убедиться, насколько лживой является укронацистская пропаганда. Они абсолютно не уважают и не считаются со своей аудиторией, нагло распространяя фейки. Вот что значит западная свобода слова: главное — это привлечь внимание, а каким способом — не волнует", — написал Делимханов в своём телеграм-канале.