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Регион
Опубликовано 14 июня 2023, 09:43
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Командир "Ахмата" раскрыл местонахождение Делимханова после слухов о его ранении

Командир "Ахмата" заявил, что депутат Госдумы Делимханов жив и находится в Чечне

Адам Делимханов. Фото © ТАСС / Елена Афонина

Адам Делимханов. Фото © ТАСС / Елена Афонина

Депутат Госдумы Адам Делимханов прекрасно себя чувствует и находится в Чечне. Об этом сообщил ТАСС заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов, комментируя слухи о ранении чиновника в зоне СВО.

"Это всё фейки. Адам Султанович живее всех живых и находится сейчас в республике — поехал к Рамзану Ахматовичу [Кадырову]. Скажу так: там, где нас нет, нас постоянно убивают", уточнил он.

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Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не может связаться с депутатом Адамом Делимхановым. Он призвал украинскую разведку дать информацию, куда ВСУ нанесли удар, чтобы чиновника можно было найти.

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Татьяна Миссуми
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