Командир "Ахмата" раскрыл местонахождение Делимханова после слухов о его ранении

Депутат Госдумы Адам Делимханов прекрасно себя чувствует и находится в Чечне. Об этом сообщил ТАСС заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов, комментируя слухи о ранении чиновника в зоне СВО.

"Это всё фейки. Адам Султанович живее всех живых и находится сейчас в республике — поехал к Рамзану Ахматовичу [Кадырову]. Скажу так: там, где нас нет, нас постоянно убивают", — уточнил он.