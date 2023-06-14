Командир "Ахмата" раскрыл местонахождение Делимханова после слухов о его ранении
Командир "Ахмата" заявил, что депутат Госдумы Делимханов жив и находится в Чечне
Адам Делимханов. Фото © ТАСС / Елена Афонина
Депутат Госдумы Адам Делимханов прекрасно себя чувствует и находится в Чечне. Об этом сообщил ТАСС заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов, комментируя слухи о ранении чиновника в зоне СВО.
"Это всё фейки. Адам Султанович живее всех живых и находится сейчас в республике — поехал к Рамзану Ахматовичу [Кадырову]. Скажу так: там, где нас нет, нас постоянно убивают", — уточнил он.
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не может связаться с депутатом Адамом Делимхановым. Он призвал украинскую разведку дать информацию, куда ВСУ нанесли удар, чтобы чиновника можно было найти.