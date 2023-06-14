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Опубликовано 14 июня 2023, 09:18
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Кадыров заявил, что депутат Делимханов не выходит на связь

Рамзан Кадыров заявил, что не может связаться с депутатом Адамом Делимхановым. Об этом глава Чеченской Республики сообщил в своём телеграм-канале.

Кадыров адресовал украинской разведке просьбу поделиться с ним информацией о том, куда ВСУ нанесли удар, от которого мог пострадать Делимханов.

"Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесён удар, чтобы всё-таки я смог найти моего дорогого брата", сказано в посте чиновника.

При этом Кадыров, вероятно, иронично, обещал щедрое вознаграждение за содействие.

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Напомним, что ранее Рамзан Кадыров уже делал ироничные замечания насчёт общения с ВСУ. По его словам, в мае ему удалось с помощью украинских спецслужб вернуть своего коня из Чехии. Вероятнее всего, политик подшучивает и в этот раз.

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ТАСС / Татьяна Барыбина

Юрий Лысенко
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