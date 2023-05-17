Кадыров рассказал, как ничего не заплатил СБУ за возвращение его коня Зазу
Рамзан Кадыров в конь Зазу. Обложка © Кадр видео t.me / Kadyrov_95
Возвращение коня Зазу главе Чечни Рамзану Кадырову обошлось бесплатно. Как политик написал в телеграм-канале, его люди воспользовались выяснением отношений украинских спецслужб и просто забрали скакуна.
"В последний момент передачи скакуна на границе украинская сторона либо задумала что-то вне плана, либо что-то не поделила между собой. Пока представители спецслужб Украины выясняли между собой отношения в присутствии моих людей, последние просто забрали коня, не отдавая деньги", — сообщил Кадыров.
Глава Чечни назвал это правильным решением, указав, что "конокрады" из представителей СБУ отличные, а вот "переговорщики — никакие".
Напомним, в 2014 году на жеребца Зазу были наложены санкции. Поэтому конь вынужденно оказался в разлуке с хозяином и был оставлен в конюшне в Чехии. Однако 4 марта жеребец пропал. Чешская полиция сообщала, что похититель снял страховочную цепь с двери вольера и увёл коня в неизвестном направлении. Кадыров заявил, что Зазу стоит не менее десяти миллионов долларов, хотя чешские правоохранители оценили пропавшего скакуна в 400 тысяч крон (около 18 тысяч долларов).