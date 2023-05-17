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17 мая, 20:58

Кадыров рассказал, как ничего не заплатил СБУ за возвращение его коня Зазу

<p>Рамзан Кадыров в конь Зазу. Обложка © Кадр видео t.me / <a href="https://t.me/RKadyrov_95/3637" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kadyrov_95</a></p>

Рамзан Кадыров в конь Зазу. Обложка © Кадр видео t.me / Kadyrov_95

Возвращение коня Зазу главе Чечни Рамзану Кадырову обошлось бесплатно. Как политик написал в телеграм-канале, его люди воспользовались выяснением отношений украинских спецслужб и просто забрали скакуна.

"В последний момент передачи скакуна на границе украинская сторона либо задумала что-то вне плана, либо что-то не поделила между собой. Пока представители спецслужб Украины выясняли между собой отношения в присутствии моих людей, последние просто забрали коня, не отдавая деньги", — сообщил Кадыров.

Кадыров рассказал про "дерзкий план" Украины заработать на его скакуне Зазу

Кадыров рассказал про "дерзкий план" Украины заработать на его скакуне Зазу

Глава Чечни назвал это правильным решением, указав, что "конокрады" из представителей СБУ отличные, а вот "переговорщики — никакие".

Напомним, в 2014 году на жеребца Зазу были наложены санкции. Поэтому конь вынужденно оказался в разлуке с хозяином и был оставлен в конюшне в Чехии. Однако 4 марта жеребец пропал. Чешская полиция сообщала, что похититель снял страховочную цепь с двери вольера и увёл коня в неизвестном направлении. Кадыров заявил, что Зазу стоит не менее десяти миллионов долларов, хотя чешские правоохранители оценили пропавшего скакуна в 400 тысяч крон (около 18 тысяч долларов).

Артур Лапсаков
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