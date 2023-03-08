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8 марта, 09:05

Кадыров назвал реальную стоимость украденного у него в Чехии жеребца Зазу

Кадыров заявил, что украденный у него в Чехии жеребец Зазу стоит не менее $10 млн

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в телеграм-канале отреагировал на новости о краже его лошади в Чехии. Накануне чешские СМИ сообщили, что неизвестный похитил английского жеребца по кличке Зазу. В полиции оценили скакуна чеченского лидера в 400 тысяч крон (около 18 тысяч долларов).

Однако сегодня Кадыров заявил, что его конь стоит не менее десяти миллионов долларов и что он сомневается в достоверности информации о краже животного. Теперь чеченский лидер переживает, что 16-летний жеребец Зазу "может попасть в плохие руки".

"Выясняется, что Зазу своровали неизвестные лица. Как такое стало возможным? Он что, содержался на какой-то захолустной ферме, чтобы его вот так легко смогли забрать? <...> Конокрады какие-то уникальные: глупы, чтобы красть санкционную лошадь, и хитры, чтобы их не нашла полиция. Не верю", — написал Кадыров.

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Напомним, жеребца Зазу украли 4 марта. По версии чешской полиции, неизвестный похититель снял страховочную цепь с двери вольера и увёл коня в неизвестном направлении. Полиция продолжает вести поиски злоумышленника. Стоит отметить, что санкции на лошадь Кадырова были наложены ещё в 2014 году.

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Policie.cz

Наталья Исакова
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