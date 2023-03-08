Кадыров назвал реальную стоимость украденного у него в Чехии жеребца Зазу

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в телеграм-канале отреагировал на новости о краже его лошади в Чехии. Накануне чешские СМИ сообщили, что неизвестный похитил английского жеребца по кличке Зазу. В полиции оценили скакуна чеченского лидера в 400 тысяч крон (около 18 тысяч долларов).

Однако сегодня Кадыров заявил, что его конь стоит не менее десяти миллионов долларов и что он сомневается в достоверности информации о краже животного. Теперь чеченский лидер переживает, что 16-летний жеребец Зазу "может попасть в плохие руки".

"Выясняется, что Зазу своровали неизвестные лица. Как такое стало возможным? Он что, содержался на какой-то захолустной ферме, чтобы его вот так легко смогли забрать? <...> Конокрады какие-то уникальные: глупы, чтобы красть санкционную лошадь, и хитры, чтобы их не нашла полиция. Не верю", — написал Кадыров.