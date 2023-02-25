Американка подала в суд на Леди Гагу из-за невыплаченных $500 тысяч за возвращение собак

Американка Дженнифер Макбрайд, вернувшая похищенных собак певицы Леди Гаги, подала в суд на звезду из-за того, что та не выплатила девушке обещанного вознаграждения в размере 500 тысяч долларов. Об этом сообщил портал BuzzFeed News со ссылкой на иск.

"Макбрайд утверждает, что не получила вознаграждения. В иске говорится, что Гага "обманула" Макбрайд, "дав обещание без намерения выполнить", — отмечается в публикации.

Согласно иску, американка понесла компенсационные убытки, "боль, душевные страдания, а также потеряла удовольствие от жизни" из-за того, что не получила этого вознаграждения. Сама Гага и её представители пока никак не прокомментировали данную новость.