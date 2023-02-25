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25 февраля, 07:00

Американка подала в суд на Леди Гагу из-за невыплаченных $500 тысяч за возвращение собак

Американка Дженнифер Макбрайд, вернувшая похищенных собак певицы Леди Гаги, подала в суд на звезду из-за того, что та не выплатила девушке обещанного вознаграждения в размере 500 тысяч долларов. Об этом сообщил портал BuzzFeed News со ссылкой на иск.

"Макбрайд утверждает, что не получила вознаграждения. В иске говорится, что Гага "обманула" Макбрайд, "дав обещание без намерения выполнить", — отмечается в публикации.

Согласно иску, американка понесла компенсационные убытки, "боль, душевные страдания, а также потеряла удовольствие от жизни" из-за того, что не получила этого вознаграждения. Сама Гага и её представители пока никак не прокомментировали данную новость.

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Напомним, 25 февраля 2021 года неизвестные в Лос-Анджелесе несколько раз выстрелили в выгуливающего собак Гаги, а затем похитили хвостатых. Их добычей стали два французских бульдога. Тогда певица пообещала заплатить 500 тысяч долларов за возврат собак. В апреле 2021-го полиция задержала пятерых подозреваемых в похищении животных, в том числе и Макбрайд. Она вернула собак через два дня после кражи. Кстати, в 2022 году в США по ошибке освободили одного из похитителей питомцев Леди Гаги.

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Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ladygaga

Светлана Оперук
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