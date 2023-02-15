Режиссёр "Джокера" опубликовал фото Леди Гаги в роли Харли Квинн
Леди Гага в роли Харли Квинн. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России)
Режиссёр сиквела "Джокера" Тодд Филлипс показал поклонникам очередной кадр со съёмок фильма, на котором актриса и певица Леди Гага предстаёт в образе злодейки Харли Квинн.
Снимок опубликован в День святого Валентина. На нём также запечатлён Хоакин Феникс, исполняющий в ленте роль Джокера. Актёры смотрят друг другу в глаза и изображены крупным планом. Пользователи успели высоко оценить Гагу в новой роли. Однако нашлись и недовольные, посчитавшие, что певица явно переигрывает и негармонична образу своей героини.
Ранее Лайф писал, что продолжение "Джокера" с Хоакином Фениксом выйдет на экраны в 2024 году. Лента получила подзаголовок Folie à deux ("Безумие для двоих"). Тодд Филлипс уже делился первым кадром со съёмок, где зрители лицезрели Хоакина Феникса.