Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 февраля, 13:53

Режиссёр "Джокера" опубликовал фото Леди Гаги в роли Харли Квинн

<p>Леди Гага в роли Харли Квинн. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России)</p>

Леди Гага в роли Харли Квинн. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России)

Режиссёр сиквела "Джокера" Тодд Филлипс показал поклонникам очередной кадр со съёмок фильма, на котором актриса и певица Леди Гага предстаёт в образе злодейки Харли Квинн.

Снимок опубликован в День святого Валентина. На нём также запечатлён Хоакин Феникс, исполняющий в ленте роль Джокера. Актёры смотрят друг другу в глаза и изображены крупным планом. Пользователи успели высоко оценить Гагу в новой роли. Однако нашлись и недовольные, посчитавшие, что певица явно переигрывает и негармонична образу своей героини.

Стало известно, когда в кино выйдет фильм о группе "Иванушки International"

Стало известно, когда в кино выйдет фильм о группе "Иванушки International"

Ранее Лайф писал, что продолжение "Джокера" с Хоакином Фениксом выйдет на экраны в 2024 году. Лента получила подзаголовок Folie à deux ("Безумие для двоих"). Тодд Филлипс уже делился первым кадром со съёмок, где зрители лицезрели Хоакина Феникса.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • леди Гага
  • Знаменитости
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров