Режиссёр "Джокера" опубликовал фото Леди Гаги в роли Харли Квинн

Режиссёр сиквела "Джокера" Тодд Филлипс показал поклонникам очередной кадр со съёмок фильма, на котором актриса и певица Леди Гага предстаёт в образе злодейки Харли Квинн.

Снимок опубликован в День святого Валентина. На нём также запечатлён Хоакин Феникс, исполняющий в ленте роль Джокера. Актёры смотрят друг другу в глаза и изображены крупным планом. Пользователи успели высоко оценить Гагу в новой роли. Однако нашлись и недовольные, посчитавшие, что певица явно переигрывает и негармонична образу своей героини.