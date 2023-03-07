В Чехии сообщили о краже чистокровного английского жеребца, якобы принадлежащего Кадырову

Из конюшни в посёлке Крабчице в Чехии неизвестные украли чистокровного английского жеребца по кличке Зазу стоимостью почти 400 тысяч крон, или 18 тысяч долларов. Об этом сообщила пресс-служба чешской полиции.





"Полиция Литомержице получила сообщение о краже коня из конюшни в Крабчице. Кража, вероятно, произошла в ночь с 3 на 4 марта. По всей видимости, неизвестный снял с раздвижной двери в конюшне страховочную цепь с карабином и увёл племенного жеребца", — говорится в сообщении.

В настоящий момент полиция Чехии ищет похитителя и лошадь. У 16-летнего жеребца есть отметина в виде неправильной белой звезды на лбу, этот же цвет присутствует на правой задней ноге. Правоохранители также призвали людей сообщить любую известную информацию, связанную с преступлением.

Как пишет портал Jezdci.cz, жеребец принадлежит главе Чечни Рамзану Кадырову. Животное якобы вместе с несколькими другими лошадьми было частью его имущества, которое власти Чехии заморозили на основании международных санкций. По данным СМИ, Кадыров купил жеребца ещё весной 2012 года у немецкой конюшни WH Sport International, чтобы "добиться успеха в самой богатой на тот момент гонке в мире — Кубке мира в Дубае". В результате Зазу на соревнованиях занял пятое место. Кроме того, 27 января 2022 года русскоязычные мужчины пытались вывезти Зазу и другую лошадь Кадырова из посёлка с целью якобы передать их польским конезаводам, но ничего не вышло.