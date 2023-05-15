Кадыров рассказал про "дерзкий план" Украины заработать на его скакуне Зазу

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как коррумпированность украинских служб помогла спасти Зазу — коня чеченского лидера, подпавшего под санкции ещё в 2014 году и находящегося в заточении на одной из конюшен Чехии.

По словам Кадырова, в начале 2023 года на него через посредников вышли представители спецслужб Украины и предложили вернуть Зазу. Глава Чечни был уверен, что это произойдёт "как-то официально, через снятие санкций", но, оказалось, это был дерзкий план с инсценировкой кражи жеребца и взяткой.

"Сейчас Зазу на пути домой. И обошлось мне его возвращение... внимание: в 18 тысяч долларов! Да-да, именно в такую сумму его тогда оценили чешские органы правопорядка. Учитывая его реальную стоимость и прекрасную родословную, это сущие копейки!" — написал Кадыров в телеграм-канале.

Чеченский лидер сыронизировал, что если вам что-то нужно привезти из Европы, то обращайтесь к украинским спецслужбам. "Быстро, профессионально, недорого, в обход санкций!" — шутливо добавил он.