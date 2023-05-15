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15 мая, 16:42

Кадыров рассказал про "дерзкий план" Украины заработать на его скакуне Зазу

Кадыров раскрыл, как спецслужбы Украины потребовали у него выкуп за коня Зазу

<p>Глава Чечни Рамзан Кадыров и Зазу. Фото © t.me / <a href="https://t.me/RKadyrov_95/3631" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kadyrov_95</a></p>

Глава Чечни Рамзан Кадыров и Зазу. Фото © t.me / Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как коррумпированность украинских служб помогла спасти Зазу — коня чеченского лидера, подпавшего под санкции ещё в 2014 году и находящегося в заточении на одной из конюшен Чехии.

По словам Кадырова, в начале 2023 года на него через посредников вышли представители спецслужб Украины и предложили вернуть Зазу. Глава Чечни был уверен, что это произойдёт "как-то официально, через снятие санкций", но, оказалось, это был дерзкий план с инсценировкой кражи жеребца и взяткой.

"Сейчас Зазу на пути домой. И обошлось мне его возвращение... внимание: в 18 тысяч долларов! Да-да, именно в такую сумму его тогда оценили чешские органы правопорядка. Учитывая его реальную стоимость и прекрасную родословную, это сущие копейки!" — написал Кадыров в телеграм-канале.

Чеченский лидер сыронизировал, что если вам что-то нужно привезти из Европы, то обращайтесь к украинским спецслужбам.

"Быстро, профессионально, недорого, в обход санкций!" — шутливо добавил он.

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Напомним, на жеребца Зазу, принадлежащего главе Чечни Рамзану Кадырову, были наложены санкции в 2014 году. Поэтому конь вынужденно оказался в разлуке с хозяином и был оставлен в конюшне в Чехии. Но 4 марта жеребец пропал. По версии чешской полиции, похититель снял страховочную цепь с двери вольера и увёл коня в неизвестном направлении. Кадыров заявил, что Зазу стоит не менее десяти миллионов долларов, хотя чешские правоохранители оценили пропавшего скакуна в 400 тысяч крон (около 18 тысяч долларов).

Татьяна Миссуми
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  • Чеченская Республика

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