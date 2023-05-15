Кадыров рассказал про "дерзкий план" Украины заработать на его скакуне Зазу
Кадыров раскрыл, как спецслужбы Украины потребовали у него выкуп за коня Зазу
Глава Чечни Рамзан Кадыров и Зазу. Фото © t.me / Kadyrov_95
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как коррумпированность украинских служб помогла спасти Зазу — коня чеченского лидера, подпавшего под санкции ещё в 2014 году и находящегося в заточении на одной из конюшен Чехии.
По словам Кадырова, в начале 2023 года на него через посредников вышли представители спецслужб Украины и предложили вернуть Зазу. Глава Чечни был уверен, что это произойдёт "как-то официально, через снятие санкций", но, оказалось, это был дерзкий план с инсценировкой кражи жеребца и взяткой.
"Сейчас Зазу на пути домой. И обошлось мне его возвращение... внимание: в 18 тысяч долларов! Да-да, именно в такую сумму его тогда оценили чешские органы правопорядка. Учитывая его реальную стоимость и прекрасную родословную, это сущие копейки!" — написал Кадыров в телеграм-канале.
Чеченский лидер сыронизировал, что если вам что-то нужно привезти из Европы, то обращайтесь к украинским спецслужбам.
"Быстро, профессионально, недорого, в обход санкций!" — шутливо добавил он.
Напомним, на жеребца Зазу, принадлежащего главе Чечни Рамзану Кадырову, были наложены санкции в 2014 году. Поэтому конь вынужденно оказался в разлуке с хозяином и был оставлен в конюшне в Чехии. Но 4 марта жеребец пропал. По версии чешской полиции, похититель снял страховочную цепь с двери вольера и увёл коня в неизвестном направлении. Кадыров заявил, что Зазу стоит не менее десяти миллионов долларов, хотя чешские правоохранители оценили пропавшего скакуна в 400 тысяч крон (около 18 тысяч долларов).