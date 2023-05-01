Кадыров заявил о планах создать армию для защиты от Запада угнетённых народов

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о намерении сформировать армию для защиты угнетённых народов от так называемых демократических стран. Его слова приводит РИА "Новости".

"В последнее время я больше думаю, чтобы создать хорошую такую армию, чтобы могли перебраться в разные государства и защищать народы, которые ущемляют те страны, которые называют себя самыми демократичными", — сказал он.

По словам Кадырова, в армию должны войти подготовленные граждане со всего мира, а именно патриоты, которые смогли бы "отдать жизнь не ради копейки, а ради порядка".