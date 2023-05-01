Кадыров заявил о планах создать армию для защиты от Запада угнетённых народов
Кадыров: Необходимо создать армию для защиты угнетённых народов от Запада
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о намерении сформировать армию для защиты угнетённых народов от так называемых демократических стран. Его слова приводит РИА "Новости".
"В последнее время я больше думаю, чтобы создать хорошую такую армию, чтобы могли перебраться в разные государства и защищать народы, которые ущемляют те страны, которые называют себя самыми демократичными", — сказал он.
По словам Кадырова, в армию должны войти подготовленные граждане со всего мира, а именно патриоты, которые смогли бы "отдать жизнь не ради копейки, а ради порядка".
Ранее стало известно, что в зону российской военной спецоперации отправлены бойцы республиканского спецподразделения ОМОН "Ахмат-1". Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, многие из этих бойцов уже участвовали в спецоперации, в том числе в освобождении стратегических объектов и населённых пунктов Донбасса.
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