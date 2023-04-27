Мишустин провёл встречу с Кадыровым

Глава правительства отметил, что инфраструктурные бюджетные кредиты (ИБК) являются важным импульсом для строительства. А одним из основных показателей развития республики назвал активное жилищное строительство. Премьер-министр также попросил Кадырова продолжать лично контролировать все процессы в регионе.

"Хочу пожелать удачи. И держать всё на личном контроле, как вы это делаете, Рамзан Ахматович. Знаю, что ещё есть целый ряд проектов и вы сейчас будете отрабатывать это с федеральными властями. <...> Важно, чтобы в регионе была создана и вся необходимая инфраструктура", — сказал Мишустин.