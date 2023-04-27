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27 апреля, 17:27

Мишустин провёл встречу с Кадыровым

Мишустин попросил Кадырова лично держать на контроле вопросы развития ЧР

<p>Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Обложка © ТАСС / POOL / Александр Астафьев</p>

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Обложка © ТАСС / POOL / Александр Астафьев

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл переговоры с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, стороны обсудили вопросы развития Чеченской Республики.

Глава правительства отметил, что инфраструктурные бюджетные кредиты (ИБК) являются важным импульсом для строительства. А одним из основных показателей развития республики назвал активное жилищное строительство. Премьер-министр также попросил Кадырова продолжать лично контролировать все процессы в регионе.

"Хочу пожелать удачи. И держать всё на личном контроле, как вы это делаете, Рамзан Ахматович. Знаю, что ещё есть целый ряд проектов и вы сейчас будете отрабатывать это с федеральными властями. <...> Важно, чтобы в регионе была создана и вся необходимая инфраструктура", — сказал Мишустин.

Глава российского кабмина также назвал важной задачей открытие в республике школ и филиалов вузов. Он отметил, что на эти цели направлено существенное финансирование.

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Ранее Мишустин заявил, что правительство приняло долгосрочную программу развития новых регионов.

Ирина Фальке
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