Мишустин провёл встречу с Кадыровым
Мишустин попросил Кадырова лично держать на контроле вопросы развития ЧР
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Обложка © ТАСС / POOL / Александр Астафьев
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл переговоры с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, стороны обсудили вопросы развития Чеченской Республики.
Глава правительства отметил, что инфраструктурные бюджетные кредиты (ИБК) являются важным импульсом для строительства. А одним из основных показателей развития республики назвал активное жилищное строительство. Премьер-министр также попросил Кадырова продолжать лично контролировать все процессы в регионе.
"Хочу пожелать удачи. И держать всё на личном контроле, как вы это делаете, Рамзан Ахматович. Знаю, что ещё есть целый ряд проектов и вы сейчас будете отрабатывать это с федеральными властями. <...> Важно, чтобы в регионе была создана и вся необходимая инфраструктура", — сказал Мишустин.
Глава российского кабмина также назвал важной задачей открытие в республике школ и филиалов вузов. Он отметил, что на эти цели направлено существенное финансирование.
Ранее Мишустин заявил, что правительство приняло долгосрочную программу развития новых регионов.