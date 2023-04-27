КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

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27 апреля, 15:06

Правительство приняло долгосрочную программу развития новых регионов

Правительство России приняло долгосрочную программу социально-экономического развития новых регионов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"В рамках её выполнения планируем перезапустить работу ключевых отраслей, предприятий, восстановить производственные фонды", — сказал он в ходе заседания правительства.

Также планируется сформировать условия для дальнейшего повышения благосостояния граждан и защиты их прав. Мишустин отметил, что власти предстоит "практически заново" выстроить здравоохранение, образование, социальную защиту, культуру и спорт на новых территориях. Причём некоторые необходимые для этого законодательные акты уже приняты.

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Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что тарифы в республике сравняются со среднероссийскими в течение следующих десяти лет. Также, по его словам, федеральные министры заняты работой с регионом и каждый из них отвечает за своё направление.

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ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов

Матвей Константинов
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