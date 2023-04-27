Правительство приняло долгосрочную программу развития новых регионов
Правительство России приняло долгосрочную программу социально-экономического развития новых регионов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"В рамках её выполнения планируем перезапустить работу ключевых отраслей, предприятий, восстановить производственные фонды", — сказал он в ходе заседания правительства.
Также планируется сформировать условия для дальнейшего повышения благосостояния граждан и защиты их прав. Мишустин отметил, что власти предстоит "практически заново" выстроить здравоохранение, образование, социальную защиту, культуру и спорт на новых территориях. Причём некоторые необходимые для этого законодательные акты уже приняты.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что тарифы в республике сравняются со среднероссийскими в течение следующих десяти лет. Также, по его словам, федеральные министры заняты работой с регионом и каждый из них отвечает за своё направление.
ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов