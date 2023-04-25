"Долго смеялись" над санкциями: Кадыров сообщил о встрече с "дорогим братом" Пригожиным

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что встретился с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Он уточнил, что есть темы, которые им нужно было проговорить не по телефону.

"Встретились с дорогим братом Евгением Пригожиным. Обсудили очень горячие вопросы международного характера. С Евгением Викторовичем нам всегда есть о чём поговорить, всё-таки у нас очень много схожих интересов, да и задачи довольно часто выполняем совместные", — написал Кадыров в своём telegram-канале.

При этом подробности обсуждаемых совместных задач Кадыров раскрывать не стал, но анонсировал, что скоро о результатах этого разговора станет известно всем. Глава Чечни только уточнил, что речь шла об актуальной повестке. Он также разместил фотографию и объяснил, почему на ней у них такие весёлые лица.

"А лица такие радостные, потому что небольшая часть разговора была посвящена санкциям Запада в отношении нас обоих. Долго смеялись над этим абсурдом", — рассказал Кадыров.