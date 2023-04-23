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Регион
Опубликовано 23 апреля 2023, 19:20
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Кадыров заявил об отправке в зону СВО бойцов Росгвардии из Чечни

Бойцы 94-го полка 46-й отдельной бригады оперативного назначения (ОБрОН) Росгвардии отправились в зону проведения спецоперации. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"И снова в деле знаменитый 94-й полк оперативного назначения 46-й ОБрОН СКО ВНГ (Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии. — Прим. Лайфа) России. Название длинное, но враги произносят его скороговоркой и стараются избегать встречи с бойцами подразделения", — написал Кадыров.

По словам главы региона, силы 94-го полка отправились на фронт 22 апреля. Кадыров отметил, что военные приступают к выполнению задач "в отличном настроении и с твёрдым намерением искоренять бандеровцев на своём пути". В свою очередь региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова передал бойцам 14 автомобилей "Урал" и десять УАЗ "Патриот".

Бойцы Росгвардии из Чечни отправились в зону СВО. Видео © t.me / Kadyrov_95

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Ранее Лайф рассказывал, что студент МГУ променял гражданство Израиля на службу в зоне СВО добровольцем. Второкурсник лично пришёл в деканат и заявил о намерении служить. Сейчас студент находится в Донбассе, он взял академический отпуск.

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ТАСС / Афонина Елена

Ирина Фальке
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