Кадыров заявил об отправке в зону СВО бойцов Росгвардии из Чечни

Бойцы 94-го полка 46-й отдельной бригады оперативного назначения (ОБрОН) Росгвардии отправились в зону проведения спецоперации. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"И снова в деле знаменитый 94-й полк оперативного назначения 46-й ОБрОН СКО ВНГ (Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии. — Прим. Лайфа) России. Название длинное, но враги произносят его скороговоркой и стараются избегать встречи с бойцами подразделения", — написал Кадыров.

По словам главы региона, силы 94-го полка отправились на фронт 22 апреля. Кадыров отметил, что военные приступают к выполнению задач "в отличном настроении и с твёрдым намерением искоренять бандеровцев на своём пути". В свою очередь региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова передал бойцам 14 автомобилей "Урал" и десять УАЗ "Патриот".

Бойцы Росгвардии из Чечни отправились в зону СВО. Видео © t.me / Kadyrov_95