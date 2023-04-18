Вышедших из окружения у Белогоровки бойцов "Ахмата" представили к госнаградам
Все бойцы разведывательно-штурмового отряда в составе спецназа "Ахмат", которые несколько дней подряд отражали атаки противника в районе Белогоровки, после чего благополучно вышли из окружения, представлены к госнаградам. Об этом рассказал помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
"Все эти бойцы уже представлены к государственным наградам. Я считаю, что они эти награды реально заслужили", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".
По словам Алаудинова, бойцы разведывательно-штурмового отряда рвутся вернуться в строй. Как он уточнил, вышедшие из окружения военнослужащие взяли в плен солдат ВСУ и добыли много необходимой развединформации.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о героизме бойцов спецназа "Ахмат", которые в течение пяти дней отражали атаку противника, оказавшись в окружении в районе Белогоровки. Он высоко оценил мужество командира группы с позывным Малой, который, подпустив "вражеские ударные силы", вызвал огонь на себя. Бойцы спецназа "Ахмат" смогли воспользоваться огнём российской артиллерии по украинским войскам и прорвать блокаду.
ТАСС / Александр Река