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Опубликовано 16 апреля 2023, 13:21
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Малой из "Ахмата" пять дней отбивал атаку ВСУ и вывел группу из окружения у Белогоровки

Кадыров: Бойцы "Ахмата" пять дней отражали атаку ВСУ в окружении у Белогоровки

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, как боец спецназа "Ахмат" с позывным "Малой" и его группа попали в окружение и пять дней бились в районе Белогоровки. Он назвал произошедшее наглядным примером грамотного использования боеприпасов и обдуманного уничтожения врага.

"Завладев всей необходимой информацией о численности противника, выявив их позиции и основные доты, откуда производились обстрелы, подпустив поближе вражеские ударные силы, командир нашей группы под позывным "Малой" вызвал огонь на себя. В военном деле это означает, что боец осознанно готов умереть. Артиллеристы не стали бить прямо по зданию, а аккуратно обработали залпом территорию вокруг", написал он в своём телеграм-канале.

В этот момент Малой нашёл брешь в позициях противника и вывел свою группу, проявив мужество и героизм. С места боя их вывез командир "Ахмата" Апты Алаудинов, сейчас бойцы в безопасном месте и им оказана медицинская помощь. Глава республики рад, что бойцам удалось вырваться из окружения живыми и поздравил их с возвращением. По его словам, они показали, что в спецназе "Ахмат" "служат настоящие воины, которым по плечу задачи любой сложности".

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Ранее Рамзан Кадыров сообщил о срыве батальоном "Восток-Ахмат" наступления ВСУ на Запорожском направлении. Так, противники были выявлены при помощи беспилотников, после чего по ним отработали из миномётов.

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ТАСС / Афонина Елена

Матвей Константинов
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