Кадыров сообщил об отправке спецподразделения "Ахмат-1" в зону СВО

В зону российской военной спецоперации отправлены бойцы республиканского спецподразделения ОМОН "Ахмат-1". Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Отправка спецподразделения ОМОН "Ахмат-1" в зону СВО. Видео © Telegram / Рамзан Кадыров

"Личный состав ОМОНа "Ахмат-1" управления Росгвардии по Чеченской Республике отправился на замену своих боевых товарищей в зону проведения специальной военной операции. В составе подразделения находятся воины, имеющие богатый опыт ведения боевых действий", — рассказал он в своём телеграм-канале.

По словам Кадырова, многие из этих бойцов уже участвовали в спецоперации, в том числе в освобождении стратегических объектов и населённых пунктов Донбасса.

Кадыров заверил, что у них для выполнения задач в зоне СВО есть всё необходимое — как полная боевая экипировка, так и современная техника, вооружение.

"Сидеть в стороне, когда враг бесцеремонно посягает на самое святое, для чеченских силовиков непозволительно. Каждый из присутствующих на этих кадрах полностью разделяет это мнение и готов приложить максимум усилий, чтобы пресечь действия недоброжелателей. Я могу вас заверить, что они на это вполне способны", — добавил Кадыров.