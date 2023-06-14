Володин заявил, что общался с депутатом Делимхановым
Спикер Госдумы Вячеслав Володин подтвердил, что депутат Делимханов жив и здоров
Спикер государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании палаты рассказал, что перед началом собрания общался с Адамом Делимхановым, который сейчас находится в зоне СВО, с ним всё в порядке. Запись слов Володина выложил в своём телеграм-канале замглавы фракции "Единая Россия" Евгений Ревенко.
"Появилась информация, связанная с Адамом Делимхановым, где речь идёт о том, что он якобы ранен. Только что разговаривали с ним — он жив, здоров", — заявил Володин.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также написал в своём канале, что с Делимхановым всё хорошо, и добавил, что не стоит доверять непроверенной информации.
Ранее сегодня днём глава Чечни Рамзан Кадыров написал, что не может связаться с Делимхановым. Позже на эту тему высказался командир "Ахмата" Апти Алаудинов, заявив, что Делимханов сейчас не в зоне СВО, а отправился в Чеченскую республику на встречу с Кадыровым.
ТАСС / Сергей Фадеичев