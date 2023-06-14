Спикер государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании палаты рассказал, что перед началом собрания общался с Адамом Делимхановым, который сейчас находится в зоне СВО, с ним всё в порядке. Запись слов Володина выложил в своём телеграм-канале замглавы фракции "Единая Россия" Евгений Ревенко.

"Появилась информация, связанная с Адамом Делимхановым, где речь идёт о том, что он якобы ранен. Только что разговаривали с ним — он жив, здоров", — заявил Володин.