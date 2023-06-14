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Опубликовано 14 июня 2023, 10:19

Володин заявил, что общался с депутатом Делимхановым

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подтвердил, что депутат Делимханов жив и здоров

Спикер государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании палаты рассказал, что перед началом собрания общался с Адамом Делимхановым, который сейчас находится в зоне СВО, с ним всё в порядке. Запись слов Володина выложил в своём телеграм-канале замглавы фракции "Единая Россия" Евгений Ревенко.

"Появилась информация, связанная с Адамом Делимхановым, где речь идёт о том, что он якобы ранен. Только что разговаривали с ним — он жив, здоров", заявил Володин.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также написал в своём канале, что с Делимхановым всё хорошо, и добавил, что не стоит доверять непроверенной информации.

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Ранее сегодня днём глава Чечни Рамзан Кадыров написал, что не может связаться с Делимхановым. Позже на эту тему высказался командир "Ахмата" Апти Алаудинов, заявив, что Делимханов сейчас не в зоне СВО, а отправился в Чеченскую республику на встречу с Кадыровым.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Юрий Лысенко
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