Глава Чечни Кадыров пообещал скорое освобождение Марьинки "Ахматом"

Бойцы спецназа "Ахмат", вопреки слухам, распространяемым украинцами, уверенно контролируют ход освобождения города Марьинки ДНР. Об этом сообщил чеченский лидер Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

"Совсем скоро, как только наши войска полностью овладеют этим населённым пунктом, обстрелы Петровского района Донецка прекратятся, так как артиллерия ВСУ просто не будет его досягать. Также это позволит приблизить окружение Авдеевки", — написал глава Чечни.

Кадыров подчеркнул, что состав "Ахмата" многонациональный, многочисленный, подразделений спецназа в зоне СВО много: в Запорожской, Херсонской областях, ДНР, ЛНР, а теперь уже и в Белгородской области.