Регион

Уведомления отключены

15 июня, 17:10

"Ахмат" приступил к охране границы с Украиной и готовит "сюрпризы" для диверсантов

Кадыров показал, как бойцы "Ахмата" охраняют границы РФ в Белгородской области

<p>Обложка © T.me / <a href="https://t.me/RKadyrov_95/3701" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kadyrov_95</a></p>

Обложка © T.me / Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что батальон "Запад-Ахмат" Минобороны РФ заступил на боевое дежурство в Белгородской области, чтобы пресекать попытки диверсий со стороны Украины.

Батальон "Запад-Ахмат" Минобороны РФ заступил на боевое дежурство в Белгородской области. Видео © T.me / Kadyrov_95

"Личный состав батальона "Запад-Ахмат" МО РФ уже на этой неделе приступил к службе по охране российской государственной границы и оказанию противодействия украинским диверсионным группам, а также предотвращению их проникновения на территорию Белгородской области", — написал он в телеграм-канале.

Кадыров также опубликовал видео, на котором чеченские бойцы занимают позиции на территории КПП вблизи населённого пункта Нехотеевка, а также готовят "сюрпризы" для противника, если он рискнёт пробраться на российскую территорию. Дежурить солдаты батальона будут и на пропускном пункте у села Казинка Грайворонского направления.

Разведчики нашли в Белгородской области много оружия НАТО после отхода ДРГ

Разведчики нашли в Белгородской области много оружия НАТО после отхода ДРГ

Напомним, Кадыров заявил, что бойцы чеченского батальона "Запад-Ахмат" вместе с другими спецподразделениями будут решать проблему вылазок украинских диверсантов в приграничных районах, в частности в Белгородской области. Такое решение было принято по итогам встречи Адама Делимханова с губернатором региона Вячеславом Гладковым, представителями Минобороны и руководством областного управления Росгвардии.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Рамзан Кадыров
  • Мировая политика
  • Политика
  • Белгородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров