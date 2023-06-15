"Ахмат" приступил к охране границы с Украиной и готовит "сюрпризы" для диверсантов

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что батальон "Запад-Ахмат" Минобороны РФ заступил на боевое дежурство в Белгородской области, чтобы пресекать попытки диверсий со стороны Украины.

Батальон "Запад-Ахмат" Минобороны РФ заступил на боевое дежурство в Белгородской области. Видео © T.me / Kadyrov_95

"Личный состав батальона "Запад-Ахмат" МО РФ уже на этой неделе приступил к службе по охране российской государственной границы и оказанию противодействия украинским диверсионным группам, а также предотвращению их проникновения на территорию Белгородской области", — написал он в телеграм-канале.

Кадыров также опубликовал видео, на котором чеченские бойцы занимают позиции на территории КПП вблизи населённого пункта Нехотеевка, а также готовят "сюрпризы" для противника, если он рискнёт пробраться на российскую территорию. Дежурить солдаты батальона будут и на пропускном пункте у села Казинка Грайворонского направления.