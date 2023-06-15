Разведчики нашли в Белгородской области много оружия НАТО после отхода ДРГ
Атаковавшие Белгородскую область украинские диверсанты бросили много натовского оружия при отходе из Новой Таволжанки. Об этом рассказал разведчик с позывным Кара.
"На маршруте отхода наблюдали очень много брошенных боеприпасов иностранного производства, а именно — НАТО", — приводит его слова РИА "Новости".
Оружие и боеприпасы находят в частных домах, где участники ДРГ устраивали засады и вели огонь по российским военным.
Напомним, о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил 4 июня. Позднее в Минобороны РФ сказали, что военные и пограничники пресекли попытку диверсантов проникнуть в регион. Многие жители приграничных населённых пунктов были эвакуированы, они начали получать единовременные выплаты.
t.me / Настоящий Гладков