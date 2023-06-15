Разведчики нашли в Белгородской области много оружия НАТО после отхода ДРГ

Атаковавшие Белгородскую область украинские диверсанты бросили много натовского оружия при отходе из Новой Таволжанки. Об этом рассказал разведчик с позывным Кара.

"На маршруте отхода наблюдали очень много брошенных боеприпасов иностранного производства, а именно — НАТО", — приводит его слова РИА "Новости".