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15 июня, 02:43

Разведчики нашли в Белгородской области много оружия НАТО после отхода ДРГ

Атаковавшие Белгородскую область украинские диверсанты бросили много натовского оружия при отходе из Новой Таволжанки. Об этом рассказал разведчик с позывным "Кара".

"На маршруте отхода наблюдали очень много брошенных боеприпасов иностранного производства, а именно — НАТО", — приводит его слова РИА "Новости".

ПВО РФ сбила украинский дрон-разведчик "Фурия" в Шебекинском городском округе

ПВО РФ сбила украинский дрон-разведчик "Фурия" в Шебекинском городском округе

Оружие и боеприпасы находят в частных домах, где участники ДРГ устраивали засады и вели огонь по российским военным.

Напомним, о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил 4 июня. Позднее в Минобороны РФ сказали, что военные и пограничники пресекли попытку диверсантов проникнуть в регион. Многие жители приграничных населённых пунктов были эвакуированы, они начали получать единовременные выплаты.

Обложка ©

t.me / Настоящий Гладков

Артур Лапсаков
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