Кустурица и The No Smoking Orchestra дадут прощальный концерт в Петербурге

В Санкт-Петербурге 1 и 2 июля на территории Кронверкского пролива Петропавловской крепости пройдёт Пятый международный фестиваль этнической музыки "Это Этно". Как пишет газета "Петербургский дневник", его хедлайнером станет знаменитый сербский режиссёр и музыкант Эмир Кустурица.

Кустурица выступит со своим коллективом The No Smoking Orchestra, с которым он работает больше 20 лет. Это будет прощальный концерт артистов, так как режиссёр решил посвятить себя исключительно кинематографу.

Участники фестиваля представят свои самобытные народные композиции в современной обработке. Причём этнические мотивы будут соединяться с классической музыкой, джазом, блюзом, рэпом и прочими направлениями. При этом участвовать будут коллективы из самых разных регионов России, Казахстана, Сербии и Китая.

В том числе на сцене появится музыкальный коллектив из Горного Алтая New Asia, группа "Хмельная Ворга", женский коллектив "Ива Нова", звезда этнической музыки Марко Маркович и его коллектив Big Brass Band.

Гостей мероприятия также порадует музыкальный коллектив "Ойме", китайская певица Пэн Иньлай, сербский диджей Тебра, певица Индира Мамбетова из Казахстана и молодёжный инструментальный коллектив "Неизвестный композитор" из Архангельска. Вход свободный. Начало концерта: 1-го числа — в 18:00, 2-го — в 17:00.