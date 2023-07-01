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Магнитные бури в июле 2023 года — прогноз неблагоприятных дней

Life.ru собрал всю последнюю известную информацию, когда в июле 2023 года будут магнитные бури, с какой силой на землю обрушится геомагнитный шторм и как защититься от него метеочувствительным людям.

1 июля, 13:00
<p>В июле 2023 ожидается неблагоприятная активность солнца и геомагнитные бури. Фото ©<a href="https://unsplash.com/photos/bx4WS8mhz3w" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://unsplash.com/photos/7bnvNN3R_eo" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Javier Miranda / Unsplash</a></p>

В июле 2023 ожидается неблагоприятная активность солнца и геомагнитные бури. Фото © Javier Miranda / Unsplash

Магнитные бури — это сложные метеорологические явления, которые возникают из-за определенной активности Солнца. Они вызываются солнечными вспышками, которые могут оказывать негативное воздействие на работу техники и самочувствие людей.

Чтобы не пропустить начало геомагнитных штормов, специалисты проводят исследования, фиксируют показания и публикуют их в открытом доступе, после чего составляются таблицы, которые удобно использовать при планировании повседневных дел.

Прогноз магнитных бурь на июль 2023

К сожалению, подробный и точный прогноз магнитных бурь наука дать пока не в состоянии, ведь магнитное поле Земли может изменяться очень быстро и некоторые атмосферные бури предсказать довольно сложно, но всё же примерный и краткосрочный прогноз специалисты составлять уже умеют, а значит и мы сможем узнать, что нас ждет в июле 2023 года.

Календарь магнитных бурь на июль 2023 года. Инфографика © LIFE

Календарь магнитных бурь на июль 2023 года. Инфографика © LIFE

  • 1 и 2 июля ожидается магнитная активность в 3 балла — довольно слабая и не очень опасная буря.
  • с 3 по 7 июля специалисты прогнозируют незначительные магнитные возмущения, которых опасаться практически не стоит, но нужно готовиться к следующему дню.
  • 8 июля ожидается малая магнитная буря равная 4 баллам. Метеочувствительные люди ощутят на себе ее воздействие.
  • с 9 по 11 июля можно снова выдохнуть, магнитная активность будет на уровне 2 баллов.
  • 12 и 13 июля ожидается обрушение сильного геомагнитного шторма на Землю, мощностью в 5-6 баллов.
  • с 14 по 18 июля специалисты ожидают слабую магнитную бурю в 3 балла.
  • с 19 по 23 июля магнитных колебаний не ожидается вовсе.
  • 24 и 25 июля произойдет небольшое геомагнитное колебание в 3 балла, а 26 и 27 снова всё утихнет.
  • 28 и 29 июля метеочувствительных ожидает небольшое магнитное волнение, после чего, 30 и 31 числа они смогут расслабиться, так как активности в конце месяца не прогнозируется.

В июле 2023 года будет довольно много неблагоприятных дней для людей с метеочувствительностью. Магнитные бури средней и сильной мощности принесут немало проблем со здоровьем, поэтому необходимо основательно подготовиться к этому явлению.

Симптомы во время магнитных бурь и солнечной активности

Люди по-разному ощущают магнитную активность на себе. Одни даже и не знают о том, что в тот или иной день Солнце обрушило на Землю геомагнитный шторм, а другие же ощущают даже малейшие колебания магнитного поля нашей планеты.

Так или иначе магнитные бури довольно часто влияют на здоровье человека, и в основном отрицательно. Хоть воздействие это разное у каждого жителя Земли, есть несколько симптомов, которые чаще всего выделяются врачами и специалистами по сердечно-сосудистой и опорно-двигательной системе:

  • головная боль;
  • резкие скачки артериального давления;
  • головокружение;
  • учащённое сердцебиение;
  • затруднённое дыхание;
  • нарушение сна, бессонница;
  • рассеянность, раздражительность, тревожность;
  • усталость;
  • боль в суставах, ломота в костях;
  • обострение недугов у людей с хроническими заболеваниями.
Магнитные бури — непростое испытание для метеочувствительных россиян. Фото © Karsten Würth / Unsplash

Магнитные бури — непростое испытание для метеочувствительных россиян. Фото © Karsten Würth / Unsplash

Что категорически нельзя делать во время магнитных бурь

После прочтения предыдущего абзаца, уверены, теперь вы понимаете, что с магнитными бурями и их влиянием на здоровье и самочувствие человека шутки плохи, а потому необходимо соблюдать рекомендации, в которых четко прописано, что запрещено делать метеочувствительным людям во время магнитных бурь.

  • во время геомагнитных штормов стоит избегать работы с техникой.
  • нежелательно садиться за руль, даже если вы не относите себя к метеочувствительным людям.
  • по возможности, метеопату лучше отказаться от работы, которая требует сосредоточенности и внимания.
  • не используйте слишком часто телефон или компьютер.
  • не занимайтесь тяжёлой физической активностью.

Как защититься от магнитных бурь в июле

Чтобы защититься, или хотя бы более легко перенести период сильных магнитных бурь, необходимо к ним подготовиться.

Специалисты рекомендуют снизить физическую активность, чаще принимать контрастный душ, меньше есть вредной пищи, ограничить себя в употреблении алкоголя, больше же пить свежевыжатого сока и воды. А также следить за своим эмоциональным состоянием, стараться не нервничать и не стрессовать.

Эти простые, на первый взгляд, рекомендации, помогут подготовиться и перенести период магнитных штормов намного легче.

Календарь фаз Луны в июле 2023: Все благоприятные дни месяца

Календарь фаз Луны в июле 2023: Все благоприятные дни месяца

Советы врачей

Магнитные бури в первую очередь влияют на давление, поэтому в ежедневном рационе важно учесть те продукты, которые не усугубят состояние метеочувствительных людей. Отсюда и главная рекомендация: пить как можно больше. В первую очередь, речь о воде. Простая и чистая, она всегда должна быть в доступе и под рукой. Так же хорошо подойдут отвары трав, натуральный морс, минеральная вода с лимоном.

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Основное правило: не переедать. Магнитные бури и так — стресс для организма и переполненный желудок явно не пойдет ему на пользу. Следует отказаться на это время от жирного, сладкого, острого, соленого, копченого, от всего, что многие так любят.

Диетолог Людмила Микитюк

  • Варите, запекайте, готовьте на пару, попробуйте стать на пару дней сыроедом.
  • Отдайте предпочтение овощам, зеленым салатам, фруктам и ягодам.
  • В дни магнитных бурь хорошо бы съедать по нескольку бананов. Они богаты калием и активными веществами, защищающими нас от стресса.
  • Если варите супы, то делайте их максимально легкими и простыми. Для бульона лучше взять индейку, телятину, курицу или вообще сделать выбор в пользу овощных крем-супов.
  • На второе тоже выбираем всё максимально диетическое: нежирное мясо (индейка, кролик, цыпленок, перепелка, телятина). Можно рыбу. Вместо макарон предпочтение отдаём крупам.
  • Стараемся варить, а не жарить.
  • Сметану и сливки заменяем на растительное молоко.

Делаем все, чтобы снизить нагрузку на организм, а не увеличить ее. Как только всё стабилизируется вы сможете вернуться к своему привычному рациону

Людмила Микитюк

диетолог

Авторы
Андрей Ананьев
Андрей Ананьев

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