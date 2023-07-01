Магнитные бури в июле 2023 года — прогноз неблагоприятных дней Life.ru собрал всю последнюю известную информацию, когда в июле 2023 года будут магнитные бури, с какой силой на землю обрушится геомагнитный шторм и как защититься от него метеочувствительным людям. 1 июля, 13:00 В июле 2023 ожидается неблагоприятная активность солнца и геомагнитные бури. Фото © Javier Miranda / Unsplash

Магнитные бури — это сложные метеорологические явления, которые возникают из-за определенной активности Солнца. Они вызываются солнечными вспышками, которые могут оказывать негативное воздействие на работу техники и самочувствие людей. Чтобы не пропустить начало геомагнитных штормов, специалисты проводят исследования, фиксируют показания и публикуют их в открытом доступе, после чего составляются таблицы, которые удобно использовать при планировании повседневных дел.

Прогноз магнитных бурь на июль 2023

К сожалению, подробный и точный прогноз магнитных бурь наука дать пока не в состоянии, ведь магнитное поле Земли может изменяться очень быстро и некоторые атмосферные бури предсказать довольно сложно, но всё же примерный и краткосрочный прогноз специалисты составлять уже умеют, а значит и мы сможем узнать, что нас ждет в июле 2023 года.

Календарь магнитных бурь на июль 2023 года. Инфографика © LIFE

1 и 2 июля ожидается магнитная активность в 3 балла — довольно слабая и не очень опасная буря.

ожидается магнитная активность в — довольно слабая и не очень опасная буря. с 3 по 7 июля специалисты прогнозируют незначительные магнитные возмущения, которых опасаться практически не стоит, но нужно готовиться к следующему дню.

специалисты прогнозируют незначительные магнитные возмущения, которых опасаться практически не стоит, но нужно готовиться к следующему дню. 8 июля ожидается малая магнитная буря равная 4 баллам . Метеочувствительные люди ощутят на себе ее воздействие.

ожидается малая магнитная буря равная . Метеочувствительные люди ощутят на себе ее воздействие. с 9 по 11 июля можно снова выдохнуть, магнитная активность будет на уровне 2 баллов.

можно снова выдохнуть, магнитная активность будет на уровне 12 и 13 июля ожидается обрушение сильного геомагнитного шторма на Землю, мощностью в 5-6 баллов.

ожидается обрушение сильного геомагнитного шторма на Землю, мощностью с 14 по 18 июля специалисты ожидают слабую магнитную бурю в 3 балла.

специалисты ожидают слабую магнитную бурю в с 19 по 23 июля магнитных колебаний не ожидается вовсе.

магнитных колебаний не ожидается вовсе. 24 и 25 июля произойдет небольшое геомагнитное колебание в 3 балла, а 26 и 27 снова всё утихнет.

произойдет небольшое геомагнитное колебание в а снова всё утихнет. 28 и 29 июля метеочувствительных ожидает небольшое магнитное волнение, после чего, 30 и 31 числа они смогут расслабиться, так как активности в конце месяца не прогнозируется.

В июле 2023 года будет довольно много неблагоприятных дней для людей с метеочувствительностью. Магнитные бури средней и сильной мощности принесут немало проблем со здоровьем, поэтому необходимо основательно подготовиться к этому явлению.

Симптомы во время магнитных бурь и солнечной активности

Люди по-разному ощущают магнитную активность на себе. Одни даже и не знают о том, что в тот или иной день Солнце обрушило на Землю геомагнитный шторм, а другие же ощущают даже малейшие колебания магнитного поля нашей планеты.

Так или иначе магнитные бури довольно часто влияют на здоровье человека, и в основном отрицательно. Хоть воздействие это разное у каждого жителя Земли, есть несколько симптомов, которые чаще всего выделяются врачами и специалистами по сердечно-сосудистой и опорно-двигательной системе:

головная боль;

резкие скачки артериального давления;

головокружение;

учащённое сердцебиение;

затруднённое дыхание;

нарушение сна, бессонница;

рассеянность, раздражительность, тревожность;

усталость;

боль в суставах, ломота в костях;

обострение недугов у людей с хроническими заболеваниями.

Магнитные бури — непростое испытание для метеочувствительных россиян. Фото © Karsten Würth / Unsplash

Что категорически нельзя делать во время магнитных бурь

После прочтения предыдущего абзаца, уверены, теперь вы понимаете, что с магнитными бурями и их влиянием на здоровье и самочувствие человека шутки плохи, а потому необходимо соблюдать рекомендации, в которых четко прописано, что запрещено делать метеочувствительным людям во время магнитных бурь.

во время геомагнитных штормов стоит избегать работы с техникой .

. нежелательно садиться за руль , даже если вы не относите себя к метеочувствительным людям.

, даже если вы не относите себя к метеочувствительным людям. по возможности, метеопату лучше отказаться от работы , которая требует сосредоточенности и внимания.

, которая требует сосредоточенности и внимания. не используйте слишком часто телефон или компьютер.

слишком часто или компьютер. не занимайтесь тяжёлой физической активностью.

Как защититься от магнитных бурь в июле

Чтобы защититься, или хотя бы более легко перенести период сильных магнитных бурь, необходимо к ним подготовиться. Специалисты рекомендуют снизить физическую активность, чаще принимать контрастный душ, меньше есть вредной пищи, ограничить себя в употреблении алкоголя, больше же пить свежевыжатого сока и воды. А также следить за своим эмоциональным состоянием, стараться не нервничать и не стрессовать. Эти простые, на первый взгляд, рекомендации, помогут подготовиться и перенести период магнитных штормов намного легче.

Советы врачей

Магнитные бури в первую очередь влияют на давление, поэтому в ежедневном рационе важно учесть те продукты, которые не усугубят состояние метеочувствительных людей. Отсюда и главная рекомендация: пить как можно больше. В первую очередь, речь о воде. Простая и чистая, она всегда должна быть в доступе и под рукой. Так же хорошо подойдут отвары трав, натуральный морс, минеральная вода с лимоном.

Основное правило: не переедать. Магнитные бури и так — стресс для организма и переполненный желудок явно не пойдет ему на пользу. Следует отказаться на это время от жирного, сладкого, острого, соленого, копченого, от всего, что многие так любят. Диетолог Людмила Микитюк

Варите, запекайте, готовьте на пару, попробуйте стать на пару дней сыроедом.

Отдайте предпочтение овощам, зеленым салатам, фруктам и ягодам.

В дни магнитных бурь хорошо бы съедать по нескольку бананов. Они богаты калием и активными веществами, защищающими нас от стресса.

Если варите супы, то делайте их максимально легкими и простыми. Для бульона лучше взять индейку, телятину, курицу или вообще сделать выбор в пользу овощных крем-супов.

На второе тоже выбираем всё максимально диетическое: нежирное мясо (индейка, кролик, цыпленок, перепелка, телятина). Можно рыбу. Вместо макарон предпочтение отдаём крупам.

Стараемся варить, а не жарить.

Сметану и сливки заменяем на растительное молоко.

Делаем все, чтобы снизить нагрузку на организм, а не увеличить ее. Как только всё стабилизируется вы сможете вернуться к своему привычному рациону Людмила Микитюк диетолог

Авторы Андрей Ананьев