О чём молчат мужчины: 4 самых больших страха в постели, с которыми сталкивается каждый

Ложась в постель с мужчиной, девушки нервничают по многим причинам. Их беспокоит несовершенство собственного тела, неуверенность в мастерстве или то, что партнёр сбежит после первой же ночи. Однако не только женщины переживают о подобных вещах, есть и то, что заставляет паниковать их партнёров. Решили рассказать, а чего больше всего боятся представители сильного пола, когда наступает час икс.

1. Страх не доставить оргазма партнёрше

Чего больше всего боятся в постели мужчины? Фото © Freepik / gpointstudio

Даже если у мужчины богатый сексуальный опыт, это не значит, что он великолепный любовник. Особенно если люди только начинают отношения и ещё не знают о мелочах, способных возбудить и доставить удовольствие друг другу. Есть множество и других причин, почему девушка может не дойти до финала, причём далеко не каждый раз это вина её кавалера. Однако большинство мужчин принимают неудачу на свой счёт и считают, что облажались именно они. Помочь в данном случае может разговор по душам. В конце концов, настоящее удовлетворение приходит со временем, когда пара точно знает, чего хочет.

2. Страх маленького члена

Многих мужчин беспокоит, что партнёрша будет недовольна размером их полового органа. А услышать от неё насмешки в связи с этим — так и вовсе хуже смерти. Причины, как правило, кроются в подростковом возрасте, когда молодой человек мог видеть, что его орган меньше, чем у друзей. А если он ещё и слышал сарказм в свою сторону, то удивляться неуверенности любовника не приходится. Тут стоит заметить, что размер члена никак не влияет на качество полового акта. И удовлетворить даму можно независимо от него. Однако если проблема вас действительно тревожит, то лучше всего проработать этот вопрос со специалистом.

3. Страх, что он не встанет

Как избавиться от страхов, связанных с сексом? Фото © Shutterstock

В представлении мужчины отсутствие эрекции умаляет его мужественность. Из-за этого он испытывает стыд и неуверенность, чувствует себя слабым и недостойным любви. Причины для неудачи могут быть разные, и зацикливаться на них ни в коем случае не стоит. Любовь и секс не равны между собой. В первую очередь, если ситуация повторяется регулярно, следует обратиться к врачу, чтобы исключить физиологические факторы. Помимо этого, дело может быть в элементарной усталости, психологическом расстройстве и тому подобном. Мужчине необходимо сказать партнёрше, что причина вовсе не в ней. И для него она по-прежнему желанна. А девушке ни в коем случае нельзя поддаваться панике, кричать и впадать в истерику со словами: "Я тебе не нравлюсь!" Поддержите своего мужчину и скажите, что любите его ничуть не меньше из-за этого.

4. Слишком быстро закончить

Известно, что для оргазма женщине надо больше времени, чем мужчине. Однако не всегда партнёру удаётся продержаться достаточно долго, чтобы доставить девушке удовольствие. Преждевременная эякуляция может наступать по нескольким причинам — из-за усталости, нерегулярного интима и не только. Чтобы такое случалось реже, надо как следует отдыхать, наладить регулярную половую жизнь. Выберите оптимальный способ контрацепции, чтобы не беспокоиться о нежелательной беременности. Женщине же ни в коем случае нельзя критиковать партнёра, если тот кончил раньше неё, — будьте нежной и деликатной.