Звезда Marvel раскритиковала "Гарри Поттера" из-за недостатка темнокожих

Звезда Marvel Энтони Маки пожаловался на фильмы вселенных "Гарри Поттер" и "Властелин колец" из-за их актёрского состава. Как пишет Inverse, актёру не понравилось, что в этих картинах слишком мало темнокожих, наличие которых помогло бы решить проблему дефицита рабочих мест для оных в кино.

"У Гарри Поттера не было темнокожих друзей. Фродо прошёл весь мир и ни разу не встретил темнокожего парня. Я хочу увидеть Фродо в капюшоне, и если я когда-нибудь снимусь в Saturday Night Live, то сделаю именно эту пародию", — отметил актёр.

Также Маки поддержал своего коллегу Джонатана Мейджорса, которого обвинили в нападении на женщину в Нью-Йорке. Актёр считает, что его нельзя отменять, пока вина не будет доказана.