Гоблин Пучков предрёк провал новым "Трём мушкетёрам" с темнокожим Д'Артаньяном

Блогер и публицист Дмитрий Гоблин Пучков прокомментировал предстоящую премьеру новой экранизации романа Александра Дюма "Три мушкетёра". В фильме, который выйдет 13 марта сразу на DVD, главную роль сыграет темнокожий актёр Малачи Пуллар-Латчмен.

"Есть такая книжка шотландского писателя Роберта Стивенсона "Остров сокровищ", где главного героя, сына владельцев трактира — юного Джима Хокинса, в советской постановке играла девочка. И никого это не раздражало, не бесило. Поэтому, что они там изобретают, наплевать абсолютно с высокой горы", — приводит слова Пучкова газета "Взгляд".

Также публицист напомнил, что в 2012 году в Финляндии сняли фильм, где маршала Маннергейма сыграл темнокожий актёр (Тэлли Отиэно). И даже от этого "земля не перевернулась". Пучков считает, что совершенно неважно, соблюдается ли цвет кожи, пол и прочее в постановках или экранизациях, а важно, чтобы это было интересно зрителю.

"Главный критерий в западном кино — это деньги. Если это людям не интересно, а людям это не интересно, они не пойдут это смотреть, и оно в прокате провалится точно так же, как все эти новинки про властелинов колец, дома дракона. Никто не смотрит, никому не интересно, это уже приелось. Так и тут, я думаю, денег не соберут, а это главный критерий", — заключил Пучков.