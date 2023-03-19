Зрители не оценили новый трейлер "Русалочки", задизлайкав его в YouTube
Трейлер новой "Русалочки" набрал более миллиона дизлайков
Зрители не оценили трейлер фильма "Русалочка" с актрисой и певицей Холли Бейли в главной роли: за пять дней он набрал более девяти миллионов просмотров, при этом количество дизлайков в пять раз превысило лайки. Трейлер опубликован на ютуб-канале киностудии Disney.
Количество дизлайков перевалило за 1,1 млн и продолжает расти.
"Русалочка" является киноадаптацией одноимённого мультфильма 1989 года. Исполнительницей главной роли — Ариэль — стала темнокожая начинающая актриса и певица Холли Бейли.
Ранее Лайф писал, что актёр Том Круз посмотрел новый "Флэш" за три месяца до премьеры и остался в восторге. Он набрал режиссёру Энди Мускетти и похвалил его фильм лично.