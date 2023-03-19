Зрители не оценили новый трейлер "Русалочки", задизлайкав его в YouTube

Зрители не оценили трейлер фильма "Русалочка" с актрисой и певицей Холли Бейли в главной роли: за пять дней он набрал более девяти миллионов просмотров, при этом количество дизлайков в пять раз превысило лайки. Трейлер опубликован на ютуб-канале киностудии Disney.