Будет управлять планетой: Опубликовано пророчество Ванги о сильнейшем союзе с участием России
Ясновидящая Ванга предсказала союз России, Белоруссии и Болгарии
Слепая болгарская ясновидящая Ванга (Вангелия Гуштерова) прославилась на весь мир своими предсказаниями, которые продолжают сбываться и по сей день. Одно из пророчеств касается нового мирового порядка, который воцарится благодаря союзу трёх стран, передаёт РИА "ФедералПресс".
Ванга утверждала, что такой "славянский союз" создадут Россия, Белоруссия и Болгария, — и по своей силе он будет превосходить другие мировые сообщества. Это позволит трём странам задать свой уклад политической жизни и управлять планетой, считала прорицательница
А вот конфликты, которые разгораются один за другим, по словам Ванги, прекратятся с приходом "восьмого". Изучающие её предсказания эксперты пытались понять, что имела в виду ясновидящая, и теперь думают, что речь может идти о восьмом президенте Украины — на 2023 год в стране было только семь лидеров.
Ранее Лайф публиковал предсказания о конфликте на Украине, данные такими провидцами, как Сидик Афган, старец Элпидий Афонский и Пунит Нахата. Например, индийский пророк считает, что в 2025 году возродится Советский Союз.
ТАСС / EPA / Maxim Shipenkov