Слепая болгарская ясновидящая Ванга (Вангелия Гуштерова) прославилась на весь мир своими предсказаниями, которые продолжают сбываться и по сей день. Одно из пророчеств касается нового мирового порядка, который воцарится благодаря союзу трёх стран, передаёт РИА "ФедералПресс".

Ванга утверждала, что такой "славянский союз" создадут Россия, Белоруссия и Болгария, — и по своей силе он будет превосходить другие мировые сообщества. Это позволит трём странам задать свой уклад политической жизни и управлять планетой, считала прорицательница

А вот конфликты, которые разгораются один за другим, по словам Ванги, прекратятся с приходом "восьмого". Изучающие её предсказания эксперты пытались понять, что имела в виду ясновидящая, и теперь думают, что речь может идти о восьмом президенте Украины — на 2023 год в стране было только семь лидеров.