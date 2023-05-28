Тайные коды предсказаний: что повлияет на завершение конфликта на Украине

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Провидцы давно объясняют, что мир на Украине невозможен без смены идеологических конструкций, а этому препятствует несколько факторов.

27 мая, 23:40
<p>Солдат ВСУ. Обложка © Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency</p>

Солдат ВСУ. Обложка © Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

Что прогнозирует для России Сидик Афган

Провидец Мохаммад Сидик Афган. Фото © YouTube / M. Сидик Афган

Провидец Мохаммад Сидик Афган. Фото © YouTube / M. Сидик Афган

Расчёты Сидика Афгана предполагают, что в июле 2023 года произойдёт эскалация конфликта, вызванная провокацией западных стран, на которую придётся отвечать России. Это событие может изменить ход мировой истории, предположил прогнозист. Также он предсказал возрождение Союза, но уже в 2025 году, он станет объединяющим центром на базе России и более мощным, чем был в советское время. В него войдут страны, которые ранее не входили в СССР, утверждает Сидик Афган.

Что старец Элпидий Афонский обещает Западу

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Пророчества старца Элпидия Афонского, предсказавшего ковид и его последствия, а затем и военный конфликт на Украине, завершаются природными катаклизмами по всему миру. Он утверждал, что череда катастроф изменит внешний вид Земли и вызовет финансовый шок в странах Запада, которых коснутся эти трагедии.

Что предсказал Пунит Нахата

Пунит Нахата. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Пунит Нахата

Пунит Нахата. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Пунит Нахата

Натальная карта территорий России подвержена в данный момент влиянию двух призрачных планет Раху и Кету, которые учитывают индийские пророки и астрологи. Два лунных узла — точки пересечения орбиты Луны с эклиптикой. Пока они не завершат свой цикл, конфликт не закончится. Он продлится до следующего года. В феврале 2024 года произойдёт великое событие в России, после чего начнётся рост российской экономики. Об этом говорила и Ванга, называя новое солнце, созданное в РФ учёными, величайшим открытием человечества. Улучшение контактов с Западом индийский астролог обещает не ранее 2025–2026 года.

Святые и несвятые предсказания: Что будет с Украиной в ближайшие полгода

Святые и несвятые предсказания: Что будет с Украиной в ближайшие полгода

Что предсказал Украине писатель Переслегин

Писатель Сергей Переслегин. Фото © Wikipedia / Andrew Butko

Писатель Сергей Переслегин. Фото © Wikipedia / Andrew Butko

Украина по своему культурному коду была бы согласна на мир на любых условиях, но это абсолютно не устраивает украинские элиты. Мир придёт на Украину после смены этих элит, и речь идёт о том, когда это произойдёт и при каких обстоятельствах, говорит футуролог и писатель Сергей Переслегин.

По словам футуролога, саммит G7 продемонстрировал, что мир на Украине не нужен и Европе, потому что благодаря конфликту ЕС списывает все проблемы на боевые действия. Разделённая Корея существует больше 60 лет, на Западе не признали эти страны, то же самое, вероятно, будет происходить и здесь.

В последний путь: Куда отправляют "отдыхать" Зеленского эксперты со всего мира

В последний путь: Куда отправляют "отдыхать" Зеленского эксперты со всего мира

Авторы
Мари Медведева
Мари Медведева

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