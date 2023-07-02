"Мы любим друг друга": Мэр мексиканского города женился на крокодиле

Мэр мексиканского городка Сан-Педро-Уамелула Виктор Хьюго Соса сыграл свадьбу с самкой крокодила, передаёт AFP. Такая церемония — дань традиции, согласно которой вступивший в брак обретает удачу.

Церемония ритуального бракосочетания мэра мексиканского города Сан-Педро-Уамелула и крокодила. Видео © Twitter / Quadratinoaxaca

"Мэр небольшого городка на юге Мексики вступил в священный брак с самкой рептилии в рамках традиционного ритуала, призванного принести удачу его народу", — сообщает AFP.

"Брачный союз" с рептилией — своего рода приношение дара богам, чтобы те обеспечили дожди, хороший урожай, мир и спокойствие в городе. В той местности крокодилы символизируют воду и удачную рыбалку — главный источник пропитания местных жителей.

Перед церемонией пасть "невесте" перевязали верёвкой, чтобы никто из присутствующих не пострадал. Новоиспечённая жена получила имя Алисия Адриана.

"Я беру на себя ответственность, потому что мы любим друг друга. Вот что важно. Без любви не может быть брака... Я соглашаюсь на брак с девушкой-принцессой", — приводит агентство слова Хьюго Сосы.