В какие приметы и магические ритуалы верят звёзды российского шоу-бизнеса и как это влияет на их успех

Российские знаменитости не только радуют нас своим творчеством, но и становятся обычными людьми после того, как уходят со сцены. И многие из них верят в приметы, пользуются магическими ритуалами. Давайте узнаем, на какие именно суеверия обращают внимание звёзды российского шоу-бизнеса!

Марина Хлебникова

Какие приметы помогли знаменитостям достичь успеха? Фото © ТАСС / Евгений Стукалин

Марина Хлебникова придерживается многих примет и суеверий. Например, на гастролях она никогда не кладёт ключи от комнаты на стол. Всё из-за того, чтобы не лишиться концертного платья. Также певица и актриса не рассказывает о своих планах, чтобы их не разрушить. Плюсом ко всему, чтобы её не кинули с деньгами, Хлебникова не грызёт в дороге орехи. Судя по всему, это должно как-то помочь с мошенниками.

Николай Цискаридзе

Какие приметы помогают звёздам преодолевать препятствия? Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Николай Цискаридзе однажды рассказывал, что он верит в приметы. Одна из них — про бабу с пустыми вёдрами. Все мы знаем, что это может привести к несчастьям, так что, когда танцор однажды столкнулся с уборщицей, той пришлось сесть в ведро, чтобы оно не было пустым.

Евгений Плющенко

Суеверия знаменитостей: какие ритуалы помогают им сохранять удачу в жизни и карьере? Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

Знаменитый фигурист Евгений Плющенко тоже не обходится без суеверий, причём даже в профессиональной сфере. Так, перед соревнованиями мужчина никогда не брал никакие острые предметы в руки — всё для того, чтобы коньки не затупились.

Алла Довлатова

Секреты успеха российских знаменитостей: какие приметы помогают им добиваться целей? Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева

А известная телеведущая Алла Довлатова, оказывается, закидывает трусы на все люстры в доме. По её мнению, такой нехитрый ритуал поможет привлечь в дом любовь и деньги. Довлатова узнала об этом обряде несколько лет назад. Причём подойдёт далеко не любое нижнее бельё — нужно исключительно красное. И это ещё не все ограничения. "Чтобы деньги текли рекой, нужно забросить на люстру красные трусы. Желательно кидать свои и чистые. Красные лифчики тоже работают, а вот кружевные стринги и мужские семейные трусы лучше не использовать", — поделилась Алла.

Николай Басков

В какие приметы верят звёзды российского шоу-бизнеса и как это влияет на их успех? Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Издание "Вечерняя Москва" также рассказывает, что известен верой в приметы и суеверия и Николай Басков. У него всегда были талисманы на удачу: ладанка с частицей мощей Николая Чудотворца и серебряный крестик. Несколько лет назад певец потерял святые для него вещи и очень сильно расстроился. Но, как видим, ничего страшного не случилось.

Выводы можно сделать разные, но одно точно: суеверия и приметы — неотъемлемая часть жизни многих знаменитостей. Может быть, именно благодаря этим суевериям они так успешны? В любом случае они добавляют интереса к личностям знаменитостей, позволяя нам узнать их с совсем другой стороны.