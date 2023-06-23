Как рассчитать свою дату смерти с помощью нумерологии: Шаг за шагом

Вы когда-нибудь задумывались о том, когда закончится ваше земное существование? Некоторые считают, что знание даты смерти может негативно сказаться на жизни, а другие, наоборот, полагают, что это может придать жизни смысл и заставить человека действовать и жить более мудро. Сегодня существует несколько вариантов подсчёта даты смерти, но наиболее точный и безопасный из них — это нумерологический расчёт, основанный на теории древнегреческого мистика, математика и философа Пифагора. Рассчитать свою дату смерти с помощью нумерологии несложно, а результаты могут дать представление о том, как жить более мудро и осознанно.

Нумерологический расчёт

Нумерология: как узнать дату своей смерти. Фото © Shutterstock

Сегодня существует несколько вариантов подсчёта даты смерти, но наиболее точный и безопасный из них — это нумерологический расчёт. В основе лежит теория древнегреческого мистика, математика и философа Пифагора. Согласно учению, человеческую жизнь можно представить в виде графика, который имеет взлёты и падения в каждую единицу времени (год жизни). Это изображение показывает, в какое время ждать успеха и рассвета жизни, а в какое, наоборот, трудностей и угасания. Рассказывать, как определить дату смерти с точностью до дня, мы не будем. Однако экстрасенс Андрей Харрис рассказал, как с помощью нумерологии рассчитать свой график жизни и узнать ответы на главные вопросы.

Как рассчитать график жизни

Сначала нужно вычислить сакральное число дня рождения (сумма даты и месяца). Если родились до 9-го числа, то сакральное число будет трёхзначным (например, 05.06.1988, число будет без первого нуля: 506). Теперь нужно умножить сакральное число из пункта один на год вашего рождения (1804*1991=3 591 764). Это сакральное число судьбы. Число жизненной силы — это третий показатель, который мы найдём. Замените все нули в вашей дате рождения на единицу. 18.04.1991 становится 18.14.1991. Теперь умножим первые 4 цифры на год рождения (1814*1991) и получаем 3 611 674. Если в финальном числе менее 7 цифр, поставьте перед ним 0.

Как рассчитать свою дату смерти с помощью нумерологии: шаг за шагом. Фото © Shutterstock

Теперь построим график, как в школе, с осями X и Y. По оси X (горизонталь) отмечаем 9 точек с одинаковым расстоянием. Название точек: 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Это годы жизни, можно их заменить на абсолютные цифры: 1991, 2003, 2015 и так далее, с интервалом 12 лет.

По оси Y (вертикаль) отмечаем 7 точек (соответствуют 7 цифрам сакрального числа судьбы из пункта 2). По одной цифре на одно деление оси X. В нашем случае — X-0/Y-3; X-12/Y-5 и так далее. Лучше это сделать красной ручкой.

Теперь делаем то же самое, но используем синюю ручку и цифры из числа жизненной силы (пункт 3). В нашем случае — X-0/Y-3; X-12/Y-6 и так далее. И рисуем два графика. Красным и синим соответственно.

Нумерология: как узнать дату своей смерти. Фото © Предоставлено экспертом Андреем Харрисом

Что показывает график

Места пересечения графиков — это опасные зоны. На практике в эти моменты много людей болеют или попадают в опасные ситуации, риск смерти велик.

Периоды, когда оба графика ниже 2 по оси Y. Это время очень низкой энергии жизни и слабой поддержки судьбы. Очень часто в эти периоды люди уходят.

Моменты, когда графики слишком далеко друг от друга. Разница в 3 и более пунктов. Это время, когда судьба и её планы на человека максимально отдаляются от желаний самого человека. И это может дать очень сильную энергию разрушения, если человек будет сопротивляться судьбе, вплоть до смерти.