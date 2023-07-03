Грозовое полнолуние 2023: Что принесёт Луна в знаке зодиака Козерог и как 3 июля изменить свою жизнь
Июльское полнолуние совпадает с суперлунием. Это несёт дополнительные бонусы, которые могут помочь исправить сделанные ошибки и изменить собственную жизнь. Рассказываем, как это всё пережить и что нужно сделать.
Первое полнолуние после летнего солнцестояния называется полнолунием Самцов. Столь необычно его прозвали потому, что в этот период о стволы деревьев олени счищают свои рога (чтобы они стали крепкими, как у крупных самцов), так как начинается их активный рост. Другое название — грозовое полнолуние — идёт от индейцев из-за частых гроз в этот период лета. Также это явление называют сенным полнолунием — в этот период как раз начинается заготовка сена.
Когда будет сенное полнолуние в июле 2023 года
Полнолуние в июле начнётся 3-го числа в 14:41. Звёзды не рекомендуют начинать в это время новые проекты. Лучше выбирать задачи попроще, которые можно выполнить в течение дня. Так как знак зодиака Козерог связан с карьерными достижениями, можно ожидать в этой области больших изменений. Однако менять место работы или иметь диалог с начальством звёзды не советуют. Для манипуляций с деньгами — тоже момент не совсем подходящий.
Что означает Луна Самцов 3 июля, как она влияет на знаки зодиака
Полнолуние в знаке зодиака Козерог 3 июля: значение и влияние на человека. Фото © Shutterstock
Во время полнолуния нервная система человека находится на взводе. В этот период лучше не принимать решений сгоряча, иначе можно крупно пожалеть об этом. Ещё в древние времена считалось, что лунный свет обладает магической силой. Люди становятся раздражительнее и могут вступить в беспричинные конфликты. Стоит быть осторожнее на дорогах, не ходить одному, так как наблюдается рост преступности. Крайне осторожными следует быть с лекарствами: их побочные действия во время полнолуния становятся сильнее, чем польза.
Что такое суперлуние 3 июля 2023 года и как использовать его себе на пользу
Когда в 2023 году будет суперлуние и что это такое. Фото © Shutterstock
Когда полнолуние совпадает с перигеем (временем нахождения Луны на самом близком расстоянии от Земли), такое явление называют суперлунием. Впервые в 2023-м оно произойдёт 3 июля. Это будет одно из мощнейших астрологических явлений в этом году. Его энергию можно обратить себе во благо. Для этого нужно сделать несколько вещей, которые улучшат жизнь. Для начала во время суперлуния-2023 загадайте желания, однако касаться они должны только романтических отношений, семьи или здоровья. К сожалению, любые другие темы останутся без ответа.
Также существуют специальные ритуалы, способные помочь с разными жизненными аспектами. Например, если вы хотели избавиться от вредных привычек, то время настало. Всё, что понадобится, — это лист красной бумаги и чёрная свеча. На листе напишите, с чем хотите попрощаться раз и навсегда, а потом сожгите бумагу над свечой чёрного цвета. В полночь пепел развейте. Второй обряд поможет привлечь деньги. Для этого необходимо положить пустой кошелёк так, чтобы на него упал лунный свет, и при этом сказать: "Как звёзд на небосводе, как песчинок на пляже, так и денег в моём кошельке".
Грозовая Луна – 2023: что означает полнолуние в знаке зодиака Козерог
Как полнолуние в знаке зодиака Козерог изменит жизнь людей 3 июля. Фото © Shutterstock
Так как Луна находится в знаке зодиака Козерог (отвечающем за практическую сторону жизни), то в это время хорошо получится решать задачи с высоким уровнем ответственности. Работа будет спориться в ваших руках. Можно заняться покупками, спланировать расходы. А вот романтические встречи лучше отложить. Не стоит знакомиться с новыми людьми — велик риск оказаться обманутым. В гости тоже ходить не следует.
Чего нельзя делать в грозовое полнолуние и суперлуние 3 июля
Что категорически нельзя делать в грозовое полнолуние 3 июля 2023 года. Фото © Shutterstock
Полнолуние различно влияет на людей и далеко не всегда положительно. Как волки и собаки воют на полную луну, так и люди иногда готовы перегрызть друг другу глотки. Чего не следует делать 3 июля, если не хотите горько жалеть об этом в будущем.
- Нельзя в полнолуние Самцов мыслить в негативном ключе — это может повлечь неприятные последствия, что-либо исправить будет весьма сложно.
- 3 июля браться за новые дела не следует, как и кардинально менять собственную жизнь. Переезд, открытие бизнеса, новая работа могут закончиться большими проблемами. Лучше завершите задачи, начатые ранее.
- Не беритесь сразу за несколько дел, ни одно из них закончить не удастся.
- Заниматься тяжёлым физическим трудом в грозовое полнолуние тоже не нужно. Лучше отложить всё на более благоприятное время.
- Для дел сердечных момент не самый удачный. Не нужно предлагать руку и сердце — счастья в браке не будет.
- Нельзя и играть свадьбу или подавать в загс заявление.
- Не следует в сенное полнолуние (3 июля) отправляться в путешествие или поездку — есть риск попасть в аварию.
- Не берите в долг и не отдавайте взятые ранее деньги.
- Идти к доктору тоже не стоит, лучше перенести визит к нему на другой день.
Суперлуние и полнолуние Самцов: что можно делать 3 июля 2023 года
Что можно делать в полнолуние в знаке зодиака Козерог 3 июля? Фото © Shutterstock
Полнолуние 3 июля способно влиять на нашу жизнь как позитивно, так и негативно. Чтобы заставить фортуну играть на нашей стороне, следует соблюдать определённые правила:
- Полнолуние Самцов способно раскрыть в человеке скрытые до этого таланты. Идеи так и будут фонтанировать в голове, а потому особенно повезёт людям творческим.
- Желательно удобрить растения, окучить, прополоть, собрать урожай, заготовить лекарственные травы.
- Устройте генеральную уборку: разберите вещи, избавьтесь от хлама, выбросите весь негатив и зарядите жилище энергией добра и счастья.
- Попросите прощения у людей, кому причинили вред, а также простите и своих обидчиков.
- Займитесь в грозовое полнолуние самообразованием, учёбой: так вы сможете получить максимум пользы и позитива.
- Окажите помощь нуждающимся, проявите сострадание.
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