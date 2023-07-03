Грозовое полнолуние 2023: Что принесёт Луна в знаке зодиака Козерог и как 3 июля изменить свою жизнь

Первое полнолуние после летнего солнцестояния называется полнолунием Самцов. Столь необычно его прозвали потому, что в этот период о стволы деревьев олени счищают свои рога (чтобы они стали крепкими, как у крупных самцов), так как начинается их активный рост. Другое название — грозовое полнолуние — идёт от индейцев из-за частых гроз в этот период лета. Также это явление называют сенным полнолунием — в этот период как раз начинается заготовка сена.

Когда будет сенное полнолуние в июле 2023 года

Полнолуние в июле начнётся 3-го числа в 14:41. Звёзды не рекомендуют начинать в это время новые проекты. Лучше выбирать задачи попроще, которые можно выполнить в течение дня. Так как знак зодиака Козерог связан с карьерными достижениями, можно ожидать в этой области больших изменений. Однако менять место работы или иметь диалог с начальством звёзды не советуют. Для манипуляций с деньгами — тоже момент не совсем подходящий.

Что означает Луна Самцов 3 июля, как она влияет на знаки зодиака

Полнолуние в знаке зодиака Козерог 3 июля: значение и влияние на человека. Фото © Shutterstock

Во время полнолуния нервная система человека находится на взводе. В этот период лучше не принимать решений сгоряча, иначе можно крупно пожалеть об этом. Ещё в древние времена считалось, что лунный свет обладает магической силой. Люди становятся раздражительнее и могут вступить в беспричинные конфликты. Стоит быть осторожнее на дорогах, не ходить одному, так как наблюдается рост преступности. Крайне осторожными следует быть с лекарствами: их побочные действия во время полнолуния становятся сильнее, чем польза.

Что такое суперлуние 3 июля 2023 года и как использовать его себе на пользу

Когда в 2023 году будет суперлуние и что это такое. Фото © Shutterstock

Когда полнолуние совпадает с перигеем (временем нахождения Луны на самом близком расстоянии от Земли), такое явление называют суперлунием. Впервые в 2023-м оно произойдёт 3 июля. Это будет одно из мощнейших астрологических явлений в этом году. Его энергию можно обратить себе во благо. Для этого нужно сделать несколько вещей, которые улучшат жизнь. Для начала во время суперлуния-2023 загадайте желания, однако касаться они должны только романтических отношений, семьи или здоровья. К сожалению, любые другие темы останутся без ответа.

Также существуют специальные ритуалы, способные помочь с разными жизненными аспектами. Например, если вы хотели избавиться от вредных привычек, то время настало. Всё, что понадобится, — это лист красной бумаги и чёрная свеча. На листе напишите, с чем хотите попрощаться раз и навсегда, а потом сожгите бумагу над свечой чёрного цвета. В полночь пепел развейте. Второй обряд поможет привлечь деньги. Для этого необходимо положить пустой кошелёк так, чтобы на него упал лунный свет, и при этом сказать: "Как звёзд на небосводе, как песчинок на пляже, так и денег в моём кошельке".

Грозовая Луна – 2023: что означает полнолуние в знаке зодиака Козерог

Как полнолуние в знаке зодиака Козерог изменит жизнь людей 3 июля. Фото © Shutterstock

Так как Луна находится в знаке зодиака Козерог (отвечающем за практическую сторону жизни), то в это время хорошо получится решать задачи с высоким уровнем ответственности. Работа будет спориться в ваших руках. Можно заняться покупками, спланировать расходы. А вот романтические встречи лучше отложить. Не стоит знакомиться с новыми людьми — велик риск оказаться обманутым. В гости тоже ходить не следует.

Чего нельзя делать в грозовое полнолуние и суперлуние 3 июля

Что категорически нельзя делать в грозовое полнолуние 3 июля 2023 года. Фото © Shutterstock

Полнолуние различно влияет на людей и далеко не всегда положительно. Как волки и собаки воют на полную луну, так и люди иногда готовы перегрызть друг другу глотки. Чего не следует делать 3 июля, если не хотите горько жалеть об этом в будущем. Нельзя в полнолуние Самцов мыслить в негативном ключе — это может повлечь неприятные последствия, что-либо исправить будет весьма сложно.

3 июля браться за новые дела не следует, как и кардинально менять собственную жизнь. Переезд, открытие бизнеса, новая работа могут закончиться большими проблемами. Лучше завершите задачи, начатые ранее.

Не беритесь сразу за несколько дел, ни одно из них закончить не удастся.

Заниматься тяжёлым физическим трудом в грозовое полнолуние тоже не нужно. Лучше отложить всё на более благоприятное время.

Для дел сердечных момент не самый удачный. Не нужно предлагать руку и сердце — счастья в браке не будет.

Нельзя и играть свадьбу или подавать в загс заявление.

Не следует в сенное полнолуние (3 июля) отправляться в путешествие или поездку — есть риск попасть в аварию.

Не берите в долг и не отдавайте взятые ранее деньги.

Идти к доктору тоже не стоит, лучше перенести визит к нему на другой день.

Суперлуние и полнолуние Самцов: что можно делать 3 июля 2023 года

Что можно делать в полнолуние в знаке зодиака Козерог 3 июля? Фото © Shutterstock

Полнолуние 3 июля способно влиять на нашу жизнь как позитивно, так и негативно. Чтобы заставить фортуну играть на нашей стороне, следует соблюдать определённые правила: Полнолуние Самцов способно раскрыть в человеке скрытые до этого таланты. Идеи так и будут фонтанировать в голове, а потому особенно повезёт людям творческим.

Желательно удобрить растения, окучить, прополоть, собрать урожай, заготовить лекарственные травы.

Устройте генеральную уборку: разберите вещи, избавьтесь от хлама, выбросите весь негатив и зарядите жилище энергией добра и счастья.

Попросите прощения у людей, кому причинили вред, а также простите и своих обидчиков.

Займитесь в грозовое полнолуние самообразованием, учёбой: так вы сможете получить максимум пользы и позитива.

Окажите помощь нуждающимся, проявите сострадание.