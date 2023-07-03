Выпавшего из окна сына Ефремова готовят к новой операции

Сына актёра Михаила Ефремова Николая готовят к новой операции после падения из окна на третьем этаже. Как стало известно Mash , задача московских врачей — воссоединение костей таза и бедра.

Пациенту намерены провести хирургическое вмешательство сразу, как его состояние полностью стабилизируется. После падения с третьего этажа Николай потерял много крови, а позже у него развилась тяжёлая анемия, из-за чего ему была назначена вазотропная поддержка.