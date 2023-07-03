Выпавшего из окна сына Ефремова готовят к новой операции
Сына Ефремова готовят к операции по воссоединению костей таза и бедра
Актёр Николай Ефремов. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
Сына актёра Михаила Ефремова Николая готовят к новой операции после падения из окна на третьем этаже. Как стало известно Mash, задача московских врачей — воссоединение костей таза и бедра.
Пациенту намерены провести хирургическое вмешательство сразу, как его состояние полностью стабилизируется. После падения с третьего этажа Николай потерял много крови, а позже у него развилась тяжёлая анемия, из-за чего ему была назначена вазотропная поддержка.
"Становился другим человеком": Продюсер рассказал, как алкоголь менял выпавшего из окна сына Ефремова
Ранее Лайф сообщал, что 30 июня Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры на юге Москвы. Его жена заявила полицейским, что тот страдает алкоголизмом и состоит на учёте в ПНД. Ефремов находился в коме на аппарате ИВЛ. Врачи давали неутешительный прогноз по состоянию его здоровья. Тем не менее позже состояние Николая улучшилось и врачи отключили его от ИВЛ.