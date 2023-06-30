Регион

Уведомления отключены

30 июня, 11:09
5778

Сын Михаила Ефремова выпал из окна квартиры в Москве

<p>Сын Михаила Ефремова Николай. Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Сын Михаила Ефремова Николай. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Сын актёра Михаила Ефремова выпал из окна своей квартиры на юге Москвы. Как пишет SHOT, 31-летнего Николая доставили в реанимацию с переломами и прооперировали.

Сейчас его жизни ничего не угрожает. Жена Николая Ефремова заявила полицейским, что супруг страдает алкоголизмом и состоит на учёте в ПНД. Сам актёр рассказал, что выпал из окна случайно.

Николай — сын актёра Михаила Ефремова и его третьей жены, актрисы Евгении Добровольской. Он, как и родители, снимается в кино, например играл в телесериале "Белая гвардия" режиссёра Сергея Снежкина.

Разъярённый петербуржец вышвырнул телевизор с 18-го этажа и чуть не покалечил прохожих

Разъярённый петербуржец вышвырнул телевизор с 18-го этажа и чуть не покалечил прохожих

А накануне в Москве при трагических обстоятельствах погибла вице-президент "Локо-банка". 28-летняя девушка упала с высоты 11-го этажа.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Михаил Ефремов
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров