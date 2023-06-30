Сын Михаила Ефремова выпал из окна квартиры в Москве

Сын актёра Михаила Ефремова выпал из окна своей квартиры на юге Москвы. Как пишет SHOT, 31-летнего Николая доставили в реанимацию с переломами и прооперировали.

Сейчас его жизни ничего не угрожает. Жена Николая Ефремова заявила полицейским, что супруг страдает алкоголизмом и состоит на учёте в ПНД. Сам актёр рассказал, что выпал из окна случайно.

Николай — сын актёра Михаила Ефремова и его третьей жены, актрисы Евгении Добровольской. Он, как и родители, снимается в кино, например играл в телесериале "Белая гвардия" режиссёра Сергея Снежкина.