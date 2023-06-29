Вице-президент "Локо-банка" разбилась насмерть при падении с 11-го этажа на глазах у друга

Трагедия произошла 24 июня в апартаментах Байковой на Ходынском бульваре. Она отдыхала с 34-летним знакомым. Он рассказал, что девушка сама пригласила его в гости. По его словам, она случайно выпала из окна около трёх часов ночи. Перед этим пара выпивала.