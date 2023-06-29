Вице-президент "Локо-банка" разбилась насмерть при падении с 11-го этажа на глазах у друга
Вице-президент "Локо-банка" Кристина Байкова умерла при падении с 11-го этажа
Вице-президент "Локо-банка" Кристина Байкова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / baikova.kristina
В Москве при трагических обстоятельствах погибла вице-президент "Локо-банка" Кристина Байкова. Как сообщает SHOT, 28-летняя девушка выпала с высоты 11-го этажа.
Трагедия произошла 24 июня в апартаментах Байковой на Ходынском бульваре. Она отдыхала с 34-летним знакомым. Он рассказал, что девушка сама пригласила его в гости. По его словам, она случайно выпала из окна около трёх часов ночи. Перед этим пара выпивала.
Кристина Байкова была руководителем департамента по работе с корпоративными клиентами в "Локо-банке". Правоохранители проводят проверку по факту её гибели.
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