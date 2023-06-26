В Чите мать не заметила, как её сын выпал из машины на полном ходу

В Чите женщина заявила в полицию о пропаже полуторагодовалого сына, не заметив, что он выпал из машины прямо во время движения. Об этом сообщает kp.ru, уточнив, что СУ СК по Забайкальскому краю назначил доследственную проверку.

"Ребёнок, который был не пристёгнут, открыл заднюю дверь авто и выпал. При этом мать не заметила случившегося", — отмечает издание.

ЧП произошло 24 июня, случайные прохожие обнаружили прямо посреди дороги малыша и тут же вызвали скорую помощь. В больнице медики осмотрели ребёнка и обратились в полицию. В это время его мать уверяла правоохранителей, что сына выкрали из машины. Предположительно, мальчик не был пристёгнут и находился на заднем сиденье один. О его состоянии и травмах не сообщается. К делу уже подключились члены комиссии по делам несовершеннолетних.