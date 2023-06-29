Разъярённый петербуржец вышвырнул телевизор с 18-го этажа и чуть не покалечил прохожих

В Санкт-Петербурге мужчина выбросил телевизор из окна 18-го этажа жилого дома на улице Пейзажной. Своё импульсивное поведение он пытался оправдать во время долгого монолога.

Мужчина в Петербурге скинул с 18-го этажа жилого дома телевизор. Видео © LIFE

На кадрах видно, что телевизор упал прямо возле стоявших возле подъезда петербуржцев. Перепуганные прохожие сразу же отошли подальше. Сам же мужчина, который сбросил телевизор, выглянул в окно и на протяжении долгого времени пытался объяснить недовольным соседям, зачем сделал это, хотя получалось неубедительно.

"Я уронил телевизор свой, что из этого? Это мой телевизор, а не ваш! Это моя судьба, а не ваша жизнь!" — кричал разъярённый петербуржец.

В правильности своих действий он был так сильно убеждён, что даже назвал этаж и номер квартиры. Жильцы дома вызвали полицию, чтобы пообщаться с отважным гражданином, но тот успел сбежать, даже квартиру не закрыв.