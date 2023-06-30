Шансов мало: Врачи дали неутешительный прогноз выпавшему из окна сыну актёра Ефремова

Сын актёра Михаила Ефремова находится в коме на аппарате искусственной вентиляции лёгких после падения с третьего этажа, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, 31-летнему Николаю провели уже две операции. В частности, ему установили аппарат наружной фиксации бедра и сделали эмболизацию артерии. От полученных травм у Ефремова-младшего открылось сильное кровотечение. Врачи дают осторожные прогнозы по поводу его выздоровления. С их слов, высок риск того, что Николай не выживет или навсегда останется инвалидом из-за перелома таза.

Николай — сын актёра Михаила Ефремова и его третьей жены, актрисы Евгении Добровольской. Он, как и родители, снимается в кино. Например, играл в телесериале "Белая гвардия" режиссёра Сергея Снежкина.