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30 июня, 11:54
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Шансов мало: Врачи дали неутешительный прогноз выпавшему из окна сыну актёра Ефремова

Mash: У выпавшего из окна в Москве сына Михаила Ефремова мало шансов выжить

Сын актёра Михаила Ефремова находится в коме на аппарате искусственной вентиляции лёгких после падения с третьего этажа, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, 31-летнему Николаю провели уже две операции. В частности, ему установили аппарат наружной фиксации бедра и сделали эмболизацию артерии. От полученных травм у Ефремова-младшего открылось сильное кровотечение. Врачи дают осторожные прогнозы по поводу его выздоровления. С их слов, высок риск того, что Николай не выживет или навсегда останется инвалидом из-за перелома таза.

Николай — сын актёра Михаила Ефремова и его третьей жены, актрисы Евгении Добровольской. Он, как и родители, снимается в кино. Например, играл в телесериале "Белая гвардия" режиссёра Сергея Снежкина.

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Ранее Лайф сообщал, что Ефремов выпал из окна своей квартиры на юге Москвы. Его жена заявила полицейским, что тот страдает алкоголизмом и состоит на учёте в ПНД.

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ТАСС / Артём Геодакян

Наталья Исакова
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