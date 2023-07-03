Стало известно о состоянии выпавшего из окна сына Ефремова

Врачи сняли с аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) сына актёра Михаила Ефремова Николая, который выпал из окна своей московской квартиры. Его состояние значительно улучшилось. Об этом сообщает Mash.

Мужчина по-прежнему находится в реанимации, но ему снизили дозу вазопрессорной поддержки — группы суживающих сосуды препаратов, применяемых для защиты от анафилактического шока.

Ранее Лайф сообщал, что 30 июня Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры на юге Москвы. Его жена заявила полицейским, что тот страдает алкоголизмом и состоит на учёте в ПНД. Ефремов находился в коме на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Врачи давали неутешительный прогноз по состоянию его здоровья.