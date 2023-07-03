Регион

Уведомления отключены

3 июля, 07:48
76065

Стало известно о состоянии выпавшего из окна сына Ефремова

Mash: Сына актёра Ефремова, который выпал из окна квартиры в Москве, сняли с ИВЛ

<p>Николай Ефремов с отцом Михаилом. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Николай Ефремов с отцом Михаилом. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Врачи сняли с аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) сына актёра Михаила Ефремова Николая, который выпал из окна своей московской квартиры. Его состояние значительно улучшилось. Об этом сообщает Mash.

Мужчина по-прежнему находится в реанимации, но ему снизили дозу вазопрессорной поддержки — группы суживающих сосуды препаратов, применяемых для защиты от анафилактического шока.

Разъярённый петербуржец вышвырнул телевизор с 18-го этажа и чуть не покалечил прохожих

Разъярённый петербуржец вышвырнул телевизор с 18-го этажа и чуть не покалечил прохожих

Ранее Лайф сообщал, что 30 июня Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры на юге Москвы. Его жена заявила полицейским, что тот страдает алкоголизмом и состоит на учёте в ПНД. Ефремов находился в коме на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Врачи давали неутешительный прогноз по состоянию его здоровья.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Михаил Ефремов
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров