"Становился другим человеком": Продюсер рассказал, как алкоголь менял выпавшего из окна сына Ефремова

Выпавший из окна сын Михаила Ефремова Николай — обаятельный парень, но его характер сильно меняется под влиянием выпивки. Об этом рассказал знакомый с окружением молодого актёра продюсер и журналист Илья Саглиани.

По его словам, Николай, в отличие от звёздного брата Никиты, ни с кем из актёров особо не общался, мог иногда занять немного денег.

"Парень талантливый, обаятельный, но ролей больших нет. Иногда мог выпивать, и сразу менялся! Кто говорит, наоборот: выпивал, так как ролей не было. Николай держал часто все эмоции и переживания в себе, по информации из окружения, как выпивал, так становился другим человеком", — рассказал Саглиани в беседе с Kp.ru.

Продюсер добавил, что Николаю нравилось быть в центре внимания, но иногда мир кино работает иначе: актёрский круговорот состоит из череды сменяющих друг друга взлётов и падений. В последнее время Ефремов переживал эмоциональный упадок, что очень контрастирует с его энтузиазмом в начале актёрского пути — тогда у артиста горели глаза. Продюсер предположил, что актёр мог уступить пагубному пристрастию к употреблению спиртного из-за генетической предрасположенности. По словам Саглиани, многие знали о том, что у детей Михаила Ефремова, как и у их отца, есть проблемы с выпивкой. Никита Ефремов сообщал, что закодировался от алкоголя, но вот Николая убедить поступить так же не удалось.