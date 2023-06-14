Жена Ефремова попросила $5 млн за сведения о попытке актёра пойти на СВО
Жена Михаила Ефремова шуткой ответила на слухи о желании мужа служить в зоне СВО
Михаил Ефремов. Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда
Жена актёра Михаила Ефремова, отбывающего тюремный срок за ДТП в Москве, не стала опровергать или подтверждать слова Ивана Охлобыстина о намерении артиста отправиться добровольцем на спецоперацию. Софья Кругликова ответила на появившуюся утку шуткой.
"Эта информация (подавал ли Ефремов заявку на участие в СВО. — Прим. Лайфа) от меня будет стоить 5 миллионов долларов. Лучше перевести на счёт в швейцарском банке, который вы мне откроете", — пошутила Софья в разговоре с kp.ru.
По её словам, в колонии супруг переживает и страдает. Семья ждёт весну следующего года, потому что тогда откроется возможность получить УДО. Сейчас жизнь актёра привязана к арестантскому распорядку. Он занимается ручным трудом, посещает библиотеку, прочитал Ветхий Завет и участвует в самодеятельности.
Напомним, 8 июня 2020 года внедорожник Ефремова вылетел на встречную полосу в Москве и врезался в фургон, водитель которого — 57-летний Сергей Захаров — умер в больнице от полученных травм. Актёр получил восемь лет колонии, позже срок сократили до семи с половиной лет. Недавно артист Иван Охлобыстин заявил о желании Ефремова отправиться в зону СВО, куда его якобы не взяли из-за плохого здоровья.