Жена Ефремова попросила $5 млн за сведения о попытке актёра пойти на СВО

Жена актёра Михаила Ефремова, отбывающего тюремный срок за ДТП в Москве, не стала опровергать или подтверждать слова Ивана Охлобыстина о намерении артиста отправиться добровольцем на спецоперацию. Софья Кругликова ответила на появившуюся утку шуткой.

"Эта информация (подавал ли Ефремов заявку на участие в СВО. — Прим. Лайфа) от меня будет стоить 5 миллионов долларов. Лучше перевести на счёт в швейцарском банке, который вы мне откроете", — пошутила Софья в разговоре с kp.ru.