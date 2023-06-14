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Регион
Опубликовано 14 июня 2023, 09:30
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Жена Ефремова попросила $5 млн за сведения о попытке актёра пойти на СВО

Жена Михаила Ефремова шуткой ответила на слухи о желании мужа служить в зоне СВО

Михаил Ефремов. Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда

Михаил Ефремов. Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда

Жена актёра Михаила Ефремова, отбывающего тюремный срок за ДТП в Москве, не стала опровергать или подтверждать слова Ивана Охлобыстина о намерении артиста отправиться добровольцем на спецоперацию. Софья Кругликова ответила на появившуюся утку шуткой.

"Эта информация (подавал ли Ефремов заявку на участие в СВО. — Прим. Лайфа) от меня будет стоить 5 миллионов долларов. Лучше перевести на счёт в швейцарском банке, который вы мне откроете", — пошутила Софья в разговоре с kp.ru.

По её словам, в колонии супруг переживает и страдает. Семья ждёт весну следующего года, потому что тогда откроется возможность получить УДО. Сейчас жизнь актёра привязана к арестантскому распорядку. Он занимается ручным трудом, посещает библиотеку, прочитал Ветхий Завет и участвует в самодеятельности.

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Напомним, 8 июня 2020 года внедорожник Ефремова вылетел на встречную полосу в Москве и врезался в фургон, водитель которого — 57-летний Сергей Захаров — умер в больнице от полученных травм. Актёр получил восемь лет колонии, позже срок сократили до семи с половиной лет. Недавно артист Иван Охлобыстин заявил о желании Ефремова отправиться в зону СВО, куда его якобы не взяли из-за плохого здоровья.

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Татьяна Миссуми
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