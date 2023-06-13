Охлобыстин рассказал о желании Ефремова отправиться добровольцем в зону СВО
Охлобыстин заявил, что Ефремов хотел пойти добровольцем на СВО, но его не взяли
Актёр Михаил Ефремов, осуждённый за гибель человека в ДТП в Москве, хотел отправиться добровольцем в зону проведения СВО, но его не взяли. Об этом в интервью на ютуб-канале Metametrica рассказал актёр Иван Охлобыстин.
"Он хотел, его не взяли. Он больной, пожилой человек. С такой трагедией. Уломанный, изломанный. Дай Бог, чтобы он возвратился на сцену… Он действительно хороший человек", — сказал артист.
Ранее сообщалось, что Ефремов попросил заменить наказание на принудительные работы. Однако затем актёр передумал. СМИ узнали, с чем связано это решение.
Напомним, ДТП с актёром произошло 8 июня 2020 года в центре Москвы. Его внедорожник вылетел на встречную полосу и врезался в фургон, за рулём которого находился 57-летний Сергей Захаров. Через несколько часов мужчина умер в больнице от полученных травм. Суд признал артиста виновным и приговорил его к восьми годам колонии. Позже срок был сокращён до семи с половиной лет.
ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда