Охлобыстин рассказал о желании Ефремова отправиться добровольцем в зону СВО

Актёр Михаил Ефремов, осуждённый за гибель человека в ДТП в Москве, хотел отправиться добровольцем в зону проведения СВО, но его не взяли. Об этом в интервью на ютуб-канале Metametrica рассказал актёр Иван Охлобыстин.

"Он хотел, его не взяли. Он больной, пожилой человек. С такой трагедией. Уломанный, изломанный. Дай Бог, чтобы он возвратился на сцену… Он действительно хороший человек", — сказал артист.