Суд прекратил производство по ходатайству Михаила Ефремова о смягчении наказания
Прекращено производство по прошению актёра Михаила Ефремова, осуждённого за гибель человека в ДТП, заменить остаток срока в колонии на принудительные работы. Такое решение принял Алексеевский районный суд Белгородской области.
"Суд постановил <...> прекратить производство по ходатайству", — приводит сообщение судьи ТАСС.
Напомним, ранее сообщалось, что Ефремов попросил заменить наказание на принудительные работы. Однако затем актёр передумал. СМИ узнали, с чем связано это решение.
ДТП с актёром произошло 8 июня 2020 года в центре Москвы. Его внедорожник вылетел на встречную полосу и врезался в фургон, за рулём которого находился 57-летний Сергей Захаров. Через несколько часов мужчина умер в больнице от полученных травм. Суд признал артиста виновным и приговорил его к восьми годам колонии. Позже срок был сокращён до семи с половиной лет.
ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда