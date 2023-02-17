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17 февраля, 09:10

Суд прекратил производство по ходатайству Михаила Ефремова о смягчении наказания

Прекращено производство по прошению актёра Михаила Ефремова, осуждённого за гибель человека в ДТП, заменить остаток срока в колонии на принудительные работы. Такое решение принял Алексеевский районный суд Белгородской области.

"Суд постановил <...> прекратить производство по ходатайству", — приводит сообщение судьи ТАСС.

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Напомним, ранее сообщалось, что Ефремов попросил заменить наказание на принудительные работы. Однако затем актёр передумал. СМИ узнали, с чем связано это решение.

ДТП с актёром произошло 8 июня 2020 года в центре Москвы. Его внедорожник вылетел на встречную полосу и врезался в фургон, за рулём которого находился 57-летний Сергей Захаров. Через несколько часов мужчина умер в больнице от полученных травм. Суд признал артиста виновным и приговорил его к восьми годам колонии. Позже срок был сокращён до семи с половиной лет.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда

Никита Никонов
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