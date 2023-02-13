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13 февраля, 12:26

СМИ узнали, почему Ефремов отказался просить о смягчении наказания

РИА ФАН: Ефремов передумал просить о смягчении наказания, поскольку хочет УДО

Актёр Михаил Ефремов отказался от ходатайства о замене срока на принудительные работы, поскольку хочет запросить условно-досрочное освобождение. Об этом пишет РИА ФАН со ссылкой на источник.

"Они просто поменять хотят ходатайство, оно было о переводе на принудительные работы, а у него уже срок подошёл и на УДО. Характеристики хорошие, видимо, посоветовали сразу на УДО", — сказал источник агентства.

Он также добавил, что при назначении принудительных работ Ефремову придётся жить на поселении, а в случае УДО — по месту регистрации.

Ефремов умудрился накопить долги во время отбывания срока в тюрьме

Ефремов умудрился накопить долги во время отбывания срока в тюрьме

Ранее Лайф писал о том, что осужденный за смертельное ДТП актёр Михаил Ефремов попросил суд прекратить производство по его ходатайству о замене оставшегося срока принудительными работами.

Напомним, 8 июня 2020 года в центре Москвы внедорожник Михаила Ефремова вылетел на встречку и врезался в фургон, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Через несколько часов мужчина умер в больнице. Осенью того же года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным и приговорил к восьми годам колонии. Позже срок сократили до семи с половиной лет.

Обложка ©

ТАСС / Гавриил Григоров

Илья Суриков
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