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13 февраля, 10:05
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Ефремов передумал просить суд о смягчении наказания

Актёр Михаил Ефремов отказался от ходатайства о замене срока на принудительные работы

Актёр Михаил Ефремов, осуждённый за смертельное ДТП, попросил суд прекратить производство по его ходатайству о замене оставшегося срока принудительными работами. Об этом сообщили в Алексеевском районном суде Белгородской области.

"Поступило ходатайство осуждённого Ефремова М.О. о прекращении производства по ходатайству адвоката, ранее поданного в его интересах, о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания — принудительными работами", — приводит ТАСС сообщение инстанции.

Как уже сообщал Лайф, в конце января Ефремов попросил суд назначить ему принудительные работы вместо оставшегося срока лишения свободы в колонии, однако пока не известно, с чем связан его нынешний отказ.

Ефремов умудрился накопить долги во время отбывания срока в тюрьме

Ефремов умудрился накопить долги во время отбывания срока в тюрьме

Напомним, 8 июня 2020 года внедорожник Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с фургоном с 57-летним Сергеем Захаровым за рулём, который через несколько часов умер на больничной койке. Осенью того же года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным и приговорил к восьми годам колонии. Позже срок был сокращён до семи с половиной лет.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда

Наталья Исакова
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