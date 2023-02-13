Ефремов передумал просить суд о смягчении наказания

Актёр Михаил Ефремов, осуждённый за смертельное ДТП, попросил суд прекратить производство по его ходатайству о замене оставшегося срока принудительными работами. Об этом сообщили в Алексеевском районном суде Белгородской области.

"Поступило ходатайство осуждённого Ефремова М.О. о прекращении производства по ходатайству адвоката, ранее поданного в его интересах, о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания — принудительными работами", — приводит ТАСС сообщение инстанции.