Регион

Уведомления отключены

3 июля, 14:15

У режиссёра Александра Митты нашли кисты в головном мозге

СМИ: У режиссёра Александра Митты нашли кисты мозга и признаки атеросклероза

<p>Режиссёр Александр Митта. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Режиссёр Александр Митта. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Народному артисту России, кинорежиссёру, актёру и сценаристу Александру Митте (настоящая фамилия — Рабинович) в Боткинской больнице провели КТ головного мозга. Результаты исследования оказались в распоряжении Mash.

По данным телеграм-канала, на снимках заметили кисты и признаки атеросклероза. Помимо этого, 90-летнему пациенту поставили диагноз "гидроцефалия" — заболевания, при котором жидкость скапливается в желудочках головного мозга и может нарушать его работу. Про инсульт, о котором изначально говорили журналисты, речь не идёт. Ближайшее время режиссёр проведёт под наблюдением врачей Боткинской больницы.

Российский рэпер Мот попал в больницу после концерта в Ереване

Российский рэпер Мот попал в больницу после концерта в Ереване

Ранее сегодня стало известно, что Митту экстренно госпитализировали из-за плохого самочувствия. При этом сын народного артиста опровергал эту информацию. Но позже выяснилось, что режиссёр всё же в реанимации.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Культура

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров