У режиссёра Александра Митты нашли кисты в головном мозге

Народному артисту России, кинорежиссёру, актёру и сценаристу Александру Митте (настоящая фамилия — Рабинович) в Боткинской больнице провели КТ головного мозга. Результаты исследования оказались в распоряжении Mash.

По данным телеграм-канала, на снимках заметили кисты и признаки атеросклероза. Помимо этого, 90-летнему пациенту поставили диагноз "гидроцефалия" — заболевания, при котором жидкость скапливается в желудочках головного мозга и может нарушать его работу. Про инсульт, о котором изначально говорили журналисты, речь не идёт. Ближайшее время режиссёр проведёт под наблюдением врачей Боткинской больницы.